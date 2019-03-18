【網球】添姆反勝費達拿奪冠　職業生涯首度大師賽封王

費達拿在印第安韋爾斯網球賽中，因拿度退賽，不戰而勝直入決賽。費達拿在決賽與添姆碰頭，爭奪職業生涯第101個ATP級別賽事冠軍。結果，添姆力戰三盤反勝費達拿，捧走他在大師賽的首項錦標。

印第安韋爾斯網球大師賽（BNP Paribas Open）的男子4強賽，上演令不少球迷引頸以待的費達拿大戰拿度，可惜拿度再次因傷退賽，使費達拿直接躋身決賽。現年37歲的費達拿，早前在杜拜贏得他職業生涯第100個冠軍後，在印第安韋爾斯再有機會增添一項錦標。

添姆多次勇救破發分，力克費達拿，勇奪個人首個大師賽錦標。（美聯社）

被列7號種子的奧地利球手添姆（Dominic Thiem），在晉級過程分別擊敗蒙菲斯及拉奧歷等好手，躋身決賽，職業生涯首次打入ATP 1000分硬地賽的決賽。該名25歲的球手過去兩次打入馬德里大師賽決賽，但同樣與錦標擦身而過。

添姆連續兩次在馬德里大師賽屈居亞軍。（Getty Images）

費達拿甫開賽已展現強勢，立即打破添姆的發球局，並先以6：3先取一盤。費達拿在次盤亦有機會破發，但添姆力挽狂瀾，保住發球局，其後隨即在費達拿的發球局抱握破發機會，同樣以6：3扳成平手。

二人以最後一盤分勝負，比賽接近末段時，費達拿嘗試打破添姆發球局，力逼至破發分，但添姆在壓力下依然保住發球局。現年37歲的費達拿在第三盤體能稍為下降，結果末段被添姆破發，以7：5贏得最後一盤，以總盤數2：1反勝費達拿，首度在ATP 1000分賽事封王。

費違拿在領先情況下，未能保住勝局，贏得個人第101個錦標。（路透社）

添姆首度打入大師賽的硬地賽事決賽，並首度奪得冠軍。（路透社）

添姆奪冠後表示，今次的ATP 1000分錦標，猶如贏得大滿貫一樣，感到難以置信，「我能在印第安韋爾斯贏得首個1000分錦標，加上在決賽擊敗費達拿，我並不敢想像這是事實。我在過去兩次打入大師賽決賽同樣告負，我終於在大師賽揚威，與贏得大滿貫錦標一樣同樣重要。費達拿在首盤表現無懈可擊，我相當努力在次盤保住發球局，結果得以反勝對手，這是亦是我的榮幸能與費達拿這樣的傳奇球手作賽，使我今周有一個完美的終結。」

添姆在印第安韋爾斯封王後，表示這錦標就像大滿貫錦標般重要。（美聯社）

添姆反勝費達拿後，大呼難以置信。（美聯社）

費達拿失落第101項錦標，未能在印第安韋爾斯第6度封王。費達拿在賽後同樣大讚添姆的表現，亦表示添姆值得贏取今仗，「我認為今仗發揮不錯，我亦取得不少分數，只是添姆的表現比我更好，他值得在今場獲勝。我在早前贏得杜拜賽的錦標後，在今周同樣表現不俗，以亞軍完成今次賽事我並不感失望。我亦為添姆而感高興，他贏得他的首個大師賽錦標，這錦標絕對是他生涯的里程碑。」