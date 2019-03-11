【劍擊】江旻憓再創歷史　成香港首位世界第一劍手

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香港女子重劍代表江旻憓（Vivian），踏入2019年後連創佳績，繼年初連奪兩站世界盃冠軍，創下香港劍擊歷史後，昨日（10日）雖在格蘭披治大獎牌布達佩斯站32強止步，但在國際劍擊聯會今日（11日）公布的最新世界排名中，仍登上女子重劍世界排名第一，再為香港劍擊寫下另一紀錄。

25歲的江旻憓，今年1月在古巴的世界盃分站賽一舉封后，成為首位在劍擊世界盃賽事奪冠的香港劍手，2月再贏得巴塞隆拿站，成績驕人，其時世界排名第二的Vivian，已將跟時任「一姐」Mara Navarria之間的分差收窄至13分。儘管這位香港劍后昨日在布達佩斯的格蘭披治大獎牌32強止步，但Mara Navarria在首圈出局，加上FIE採用滾動式積分制計算排名，故在今日公布的世界排名積分，已計算今年、並扣去上年的布達佩斯賽分數，令Vivian的最新積分為163分，成為香港劍擊界首位世界排名登上第一的劍手。

江旻憓成為香港劍擊界首位世界排名登上第一的劍手。（資料圖片）

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據FIE的排名計算制度，同分之下由冠軍較多者獲得較前排名，故擁有2站世界盃冠軍的江旻憓得以力壓韓國劍手成為「一姐」。(資料圖片)

儘管韓國的Kang Young Mi在布達佩斯賽奪銀後，積分跟Vivian相同，但據FIE的排名計算制度，同分之下由冠軍較多者獲得較前排名，Kang Young Mi今季未有在世界盃及格蘭披治賽獲得過冠軍，故擁有2站世界盃冠軍的江旻憓得以成為「一姐」。江旻憓稍後將出戰世界盃成都站，繼續爭取積分，力保世界第一之位。

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香港女子重劍代表江旻憓贏得世界盃古巴站賽事女子重劍冠軍。（高詩琦攝）

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