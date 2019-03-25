【行山路線】港島好去處集合　詳盡多圖　新手必睇

港島是香港的城市核心，但可能與石屎森林一街之隔，便是郊野公園。港島的行山徑普遍交通方便，接近港鐵站或巴士站。在西區有龍虎山、西高山，連接山頂廣場；灣仔的後山亦有多條行山徑，可登紫羅蘭山；東區的行山徑則主要圍繞柏架山一帶。港島行山徑四通八達，互連互通，貫穿大潭、香港仔、薄扶林等水塘。

【香港仔行山路線】從黃竹坑站登南朗山 望海洋公園觀布廠灣日落（01美術製圖）

【香港仔行山路線】從黃竹坑站登南朗山 望海洋公園觀布廠灣日落

重點：交通方便，路程短

簡介：南朗山位於港島南區，高海拔284米，就是海洋公園的山頭，但不屬於海洋公園。附近是深灣、香港仔南避風塘、布廠灣及大樹灣，南望南中國海，風景一絕。此路線位於市區，自從有南港島線之後，交通極之方便。路程也很短，來回只有5公里，擁有極佳海景，只是樓梯較多，比較適合初嘗行山又想加一點挑戰的山友。

【港島行山路線】康柏郊遊徑尋恐龍石 登野豬徑闖密林小路落大潭

重點：大潭灣美景，可按能力選擇路線

簡介：由太古港鐵站出發，沿康柏郊遊徑登山，途經恐龍石，其後轉上柏架山道到大風坳，沿山徑林道，登上海拔260米高的野豬徑，俯瞰大潭灣景色。值得注意的是，由野豬徑落港島徑第6段的小路隱密難行，如果行山經驗或體力不足，建議沿上山的路落山。

【港島行山路線】連走紫羅蘭山孖崗山 賞吊鐘花睇盡赤柱半島靚景（01美術製圖）

【港島行山路線】連走紫羅蘭山孖崗山 賞吊鐘花睇盡赤柱半島靚景

重點：春季觀賞吊鐘花熱點

簡介：紫羅蘭山（Violet Hill）原名高峒山，位於淺水灣和赤柱交界，高433米。他的西面鄰近山峰比它還高3米，高436米，但卻沒有名字。紫羅蘭山的吊鐘花，集中在黃泥涌水塘附近，上山不久已可見。

【港島行山路線】探港島第三高峰奇力山 沿山頂盧吉道看維港美景

重點：挑戰游繩、適合經驗人士

簡介：「奇力山」又名「加列山」，高海拔501米，是香港島第三高峰，全港排行第四十七。「奇力山」位於太平山以南，香港仔以北，薄扶林以東，山頂不是郊野公園範圍，而是高尚住宅區。山頂盧吉道屬港島徑的第一段，環繞太平山山頂，可居高臨下飽覽「東方之珠」的美景，是遊客必到的地方。

【港島行山路線】攀柏架山手腳並用 訪將軍石、兩波一天線

重點：非官方穿林山徑，宜有經驗人士帶領

簡介：「柏架山」是港島的一座山峰，高海拔532米，位於西灣河以南，大潭篤水塘以北之間。柏架山有兩個山峰，東北峰是雷達站的所在位置，高海拔518米，主峰即是西南峰。柏架山設有兩座航空導向雷達站和一座發射站，「兩波一天線」也是柏架山獨有的標記。今次介紹給大家的是一條穿林路線，非官方行山徑，需大量攀爬，不時要手腳並用，且部份路段斜度超過70度，要一定體力要求。

【港島行山路線】纜車徑寶雲道易行兼靚景 與太平山登山纜車同行

重點：英式建築+姻緣石，打卡位多

簡介：「纜車徑」是太平山登山纜車旁邊的一條山徑，是「中區自然徑」的一部份。起點在聖若瑟書院與香港公園之間，盡頭是馬己仙峽道，全長不足500米，但重點是可以近距離與纜車同行。「寶雲道」於1888年落成，是香港繼皇后大道及堅尼地道之後興建的第三條主要道路。現在寶雲道是一條半山道路，混合了寶雲道健步行徑，連接着馬己仙峽道及黃泥涌峽道，範圍大約由中環去到跑馬地。

【港島行山路線】龍虎山港大出發觀鳥尋寶好去處 清早黃昏都係最佳時間（01美術製圖）

【港島行山路線】薄扶林水塘四塘連走 賞香港仔美景、壯麗瀑布

重點：1條路線行足4個水塘

簡介：今次旅程主要目標是薄扶林水塘四塘連走，由近黃泥涌水塘的位置，途經香港仔上、下水塘，最終走到薄扶林水塘，全程大約15公里。薄扶林水塘是香港第一個水塘，建於1863年，位於港島西高山與奇力山之間的薄扶林谷，儲水量約為26萬立方米（約6800萬加侖）。

【港島行山路線】灣仔荷蘭徑易行親子遊 起步前必訪藍屋舊郵政局

重點：市區中的家樂徑，適合一家大細

簡介：很少帶大家行一些1星2星（5星為最高難度）一小時便可行完的家樂徑，今次就帶大家行位於灣仔市中心山邊的「灣仔自然徑」及「荷蘭徑」。「灣仔自然徑」即是灣仔峽道，起步在舊灣仔郵政局旁，由灣仔港鐵站經太源街（玩具街）直上便到。

【港島行山路線】龍虎山港大出發觀鳥尋寶好去處 清早黃昏都係最佳時間

重點：中西區晨運客大本營，觀鳥熱點

簡介：龍虎山樹木茂密，佔地約47公頃，位於薄扶林道，是香港大學後面的一座小山丘。這裏四通八達，東面可通往山頂、南面直達薄扶林水塘，西面則是摩星嶺。

龍虎山於1998年12月被列香港第23個郊野公園，雖是是香港面積最細的郊野公園，但除了是晨運客的熱點外，每逢大清早或黃昏之前，都是觀鳥的好時辰。

【港島行山路線】跟住照片行龍虎山 港大上山鄰近港鐵站

重點：港島入門級路線，簡單半日遊

簡介：數香港島的入門行山路線，肯定要介紹龍虎山。龍虎山是港島西的後山，鄰近市區及港鐵站，大部分行山徑鋪得美侖美奐，既可以從港大或薄扶林下山，也可以登太平山頂。這次介紹的路線長約3公里，記者跟隨導賞團行了3小時，但如果只是行山的話，相信2小時內行畢，而且路上有洗手間，也有飲水機，十分適合一家大小的半日遊。