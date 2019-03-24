【花式溜冰】羽生結弦無力回天　耶魯生陳巍破世界紀錄分數衛冕

日本琦玉舉行的世界花式溜冰錦標賽，傷癒不久的羽生結弦（Yuzuru Hanyu）未能在自由滑取得最高分，以300.97分取得銀牌，仍獲主場觀眾灑下「維尼雨」答謝。冠軍為美國的陳巍，就讀耶魯大學的他在兩個項目都取得最高分，以323.42分衛冕。

去年沒有出戰世界錦標賽的羽生結弦（Yuzuru Hanyu）今次主場出戰，於短節目出現失誤以94.87分排名第3。昨天他在自由滑以一曲《Land of All》伴奏，以206.1分破世界紀錄。完場後一如既往落下「小熊維尼雨」，觀眾紛紛把毛公仔拋到場內，他總計得300.97分。

不過美國的陳巍（Nathan Chen）繼短節目獲107.4分後，在自由滑再以超高難度獲216.02分，總分以323.42分衛冕。他不論自由滑還是總分都刷新世界紀錄，以近10分的差距擊敗羽生。美國的周知方以186.99分摘銅，日本的宇野昌磨只得第4。

陳巍學業及體育成就都出色，年僅19歲便是兩屆世界冠軍。（路透社）

▼花式溜冰男子個人賽（按圖放大）▼

+ 10 + 9 + 8

主場出戰的羽生賽後眼有淚光，他說︰「對我而言，輸就等同死。我真的很想贏。我在短節目犯了一次錯，不過整體而言在世界錦標賽發揮令我滿意，很多人擔心我的後外四周跳，但我總算完成了。我溜冰當然想贏，我已盡了力，不過兩部份我的分數都未能勝出，證明我仍然未足夠。」

羽生結弦在自由滑表現不錯，但難度分不及陳巍只得銀牌。（路透社）

至於冠軍的陳巍於猶他出生，父親由廣西移民到美國從事醫學科研，他學業同樣出眾，於耶魯大學修讀統計學。賽後他表示與羽生結弦一同溜冰是榮幸，「每次他落場都不可思議，他把標準訂得很高。」陳巍是自1984年後，首個美國男子選手連贏兩次世界冠軍。

羽生結弦表演完後，一同所料灑下「小熊維尼雨」。（路透社）

陳巍自由滑片段

羽生結弦自由滑片段