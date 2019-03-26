【港足・U23亞錦外】從寄予厚望到出局告終　兩代港將各有反思

從2013年的U16亞洲盃香港歷史性出線決賽周，「黃金一代」球員有不少都在6年後的現在，征戰U23亞洲錦標賽外圍賽，這批香港U22球員過去一年在亞運會及省港盃先後有不俗表現，讓人寄予厚望，哪怕蒙古再遠再冷、比賽也不是成年級大賽，還是有球迷和傳媒遠道而來。 今日（26日）最後一戰面對朝鮮U22，香港賽前無論積分、球差、對賽成績，都跟對手一樣，必需擊敗對手才能肯定晉級。但如同以往許多次跟朝鮮交手一樣，結局令人失望，港隊終以0：2落敗，無緣晉級。 賽後，有球員不住落淚，頭都垂得低低的。即使不願接受，晉級的夢想還是破滅了，當中許多球員的青年賽生涯也就此結束，但無論是23歲或16歲，他們都在遺憾中自省。 香港01記者高詩琦 蒙古烏蘭巴托直擊

今天（26日）比賽時，烏蘭巴托的氣溫大約在攝氏1度左右，其實不算太低，但間中密雲阻擋陽光，令球場額外多了一份陰冷，不過4位連日支持的香港隊球迷還是一早掛起了橫額旗幟，期望香港U22小將們能再創一次歷史，領他們到明天在泰國舉行的決賽周。

陳晉一雖然只得16歲，但認為年齡不是借口，要繼續努力進步。（高詩琦攝）

外圍賽出局，一眾港將難傷痛。（高詩琦攝）

朝鮮上下半場各入一球 港隊末段圍攻無果出局

也許天氣是其中一個因素，畢竟朝鮮球員更能適應寒冷天氣，但比賽過程下來，無可否認地朝鮮的默契、速率、對抗性都更好，掌控更多控球率，而香港則顯得有點被動。不過香港小將們亦不甘示弱，作為前線主要突破點的安永佳一持球就在左路發難，是港隊上半場主要的攻勢來源，他在11分鐘一記禁區頂抽射僅僅斜出，26分鐘香港一個界外球，徐宏傑掟出「手榴彈」，第二點的孫銘謙近門一頂卻高出。朝鮮隨後愈壓愈前，比賽進行了半小時左右，6號的Ri Hun和16號的Kang Kuk Chol都先後有多次具威脅的射門，但香港總算撐得住；未料到完半場前，還是遭Ri Hum Kyok近門射入打開了紀錄，這個入球無疑對一眾港將的信心打擊不小。

換邊後早段，香港仍然受壓，53分鐘更輸了一記12碼，朝鮮的Jon Hyok操刀射入。香港先後換入彭林林、鄭展龍和顏卓彬，尤其鄭展龍入替為港隊前線注入活力，加上領先的朝鮮為保住優勢退守，香港到尾段圍攻對手，但始終未能破蛋。完場哨聲一響，港隊球員無不跌坐在地上，後備席上的球員亦一臉失落，與興奮得擁作一團、取得小組首名出線資格的朝鮮球員形成強烈對比。由於必需至少取得6分才有望取得最佳次名的出線資格，3戰後得4分的香港已肯定出局，港將們向遠道而來的球迷拍掌致意後，亦沮喪地離開球場。

因未能晉級而流下的男兒淚，將成為未來走得更遠的動力。（高詩琦攝）

U23是足球賽的最後一個青年階段，由於U23亞洲錦標賽兩年才舉辦一屆，意味香港U22中不少球員都已完結了青年賽生涯，賽後在後備席上掩面落淚的杜國榆就是其中之一。「每一次代表香港都很有榮譽感，有一份責任，今次目標是出線，但可惜做不到⋯⋯」返回下榻酒店後，Remi仍顯得相當失望，「自己兩年前（U23亞錦賽外圍賽）也是差很少就出到線，今次來之前就覺得抽籤結果不錯，而且全隊的精神面貌很好、也很有潛質，但最後一場還是把握不到機會。」

他認為，論技術，香港不比另外三支對手差，惟在關鍵時刻總是做不好，「有點後悔，有些關鍵時刻我們處理得不好，半場若能0：0就會好很多。」失望過後，Remi對未來道路亦相當明確──返回胡米利亞爭取上陣：「未來若香港隊再需要我，我隨時會準備好。」

徐宏傑放眼未來，希望能在大港腳爭到正選位置。（高詩琦攝）

徐宏傑放眼大港腳 「練到最好才有機會入選」

徐宏傑同樣告別青賽，他坦言自己的青年賽生涯從未創造歷史，難免遺憾，「先不說朝鮮這場，之前兩場也做得不夠好。」這位中甲梅州客家後衛，近年若無傷病總能入選成年代表隊，但他未敢看輕往後的發展，「大港腳得廿多個位，跟全港球員爭，難度大了很多，要更努力去以大港腳為目標。」

有這樣的想法，全因透過青年國際賽體會到香港球員與外地球員的分野，「無論是決心、技術、體能、速度，無論年輕球員在哪一方面都要進步，對足球要很認真，每樣都要練到最好，才有機會入到大港腳。」他希望年底的東亞錦標賽決賽周，能入選、並爭取到正選席位。

「今年又出不到線，很不忿氣，始終兩次都以0：2輸給朝鮮，很想贏一次，但自己的表現總是不很理想。」（高詩琦攝）

陳晉一：很想贏一次 年齡位置不是借口

比起陣中許多由青年賽「畢業」的大師兄，年僅16歲的陳晉一尚有多屆青年賽的機會，雖然U23亞錦外圍賽對他而言是越級挑戰，更連續三仗正選上陣，但他毫不滿足於此：「表現不好，年齡、位置都不是借口，回到香港要更用心學更多⋯⋯去年踢U16亞錦賽外圍賽出不到線，今年又出不到線，很不忿氣，始終兩次都以0：2輸給朝鮮，很想贏一次，但自己的表現總是不很理想。」他說，知道很多香港球迷都關心這比賽，比起早前代表傑志出戰亞冠盃外圍賽次圈的「震撼」，代表香港完全是另一感覺：「代表香港是很特別的感覺，亞冠代是一種震撼，但代表香港是另一種感覺。」放眼未來，他表示「不會再令自己失望」，亦放眼代表香港U19及球會賽事。

U23亞錦外圍賽的結局對於香港來說，無疑失望，但既然戰果不如人意，我們就只能寄望遺憾的結局，能給予一眾年輕球員更大的力量去面對未來種種挑戰，無論有沒有上陣，都能吸取當中的教訓，以正面的心態去檢討、成長，未來成為更好的足球員、更好的人。

出局不是終結，而是成長的契機。