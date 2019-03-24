【港足．U23亞錦外】贏波功臣茹子楠：「下場防守要做好啲！」

U23亞洲足球錦標賽外圍賽港隊第二戰憑茹子楠的入球奠勝，賽後「茹子」開心之餘，揚言周二（26日）小組最後一戰對朝鮮球隊須加強防守，目標是全取3分力爭首名出線。

成為贏波功臣，「茹子」相當興奮，「上半場幾個機會也把握不到，70幾分鐘終於把握到，心情當然很興奮、很開心」。

今場的第一個轉捩點，是蒙古上半場一次十二碼機會宴客。「茹子」慶幸球隊獲幸運之神眷顧，更將目標定得更高，「我們4分在手下場面對朝鮮，想爭取3分首名出線」。

茹子楠為港隊取得入球，興奮得彈起來。（足總圖片）

安永佳下半場後備入替後頻頻在左路發難，港隊唯一入球也是拜他的漂亮助攻所賜。（足總圖片）

能否做得到，茹子楠認為關鍵在防守方面，「睇片看到（朝鮮）組織能力好強，希望我們可加強防守。」

隊長胡晉銘直言今場「成績絕對可以再做好啲」，礙於對手始終是東道主，全取3分已達賽前目標，對1：0勝果感到滿意。

今次賽事5日內要踢3場波，兩人均認為體能上沒有問題，並歸功體能教練Matthew。茹子楠稱，「我們的肌肉放鬆得不錯，又會去泳池郁下，所以OK」。

港隊主帥安頓為未能取得多一個入球感到可惜。（足總圖片）

主帥安頓表示，賽前已知今仗非常難踢及難以取得入球，事實上整個小組均實力旗鼓相當，「蒙古隊今場表現出色，令我們很難踢。」蒙古上半場射失十二碼，他直認是比賽一大關鍵，「我的角度看不到那球是否十二碼，那球絕對是今場轉捩點，因為對方如取得入球後採守勢會更難踢。」

他坦言，最理想的戰果是多入一球，可惜最後未能做到。安頓稱，賽事每一場比賽也很緊湊，不過港隊球員「會為香港拼搏至最後一分鐘，他們永不放棄。」

下半場港隊攻勢不斷，可惜未能再添紀錄。（足總圖片）

兩戰過後，朝鮮與香港同樣1勝1和暫得4分，但計算公平競技分數後，港隊兩仗共得4面找牌，比朝鮮多3張，因此排名不及對方，暫列小組次名。

最後一仗新加坡面對兩戰皆北的蒙古，香港硬撼朝鮮。胡晉銘承認小組出線形勢混亂，不過只要贏朝鮮即可首名出線，「這將會是我們的目標。」

港隊表現十分有拼勁，安頓揚言球員會為香港戰至最後一分鐘，絕不放棄。（足總圖片）

香港1：0蒙古（按圖放大）