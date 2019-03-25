【港足】U22明撼朝鮮爭出線　女足決選奧運外名單

香港U22距離出線U23亞洲足球錦標賽僅一步之遙，這支「小港足」明日（26日）將惡鬥「宿敵」朝鮮，爭奪首名出線資格。在這場「生死戰」前夕，港隊即使受體力消耗、傷停問題等困擾，但主教練安頓希望球員克服難關，助港隊歷史性晉級決賽周，為球迷送上最好的禮物。 另外香港女足亦在今日（25日）公布奧運外圍賽第二圈的決選名單，大軍將於3月31日出發前往烏茲別克塔什干備戰。

U23亞錦外G組最後一輪賽事，港足U22明日會鬥榜首的朝鮮，爭奪小組首名出線資格。

經過早前三日兩戰的情況下，港隊教練團今日（25日）安排部份出場時間較多的球員，到游泳池作恢復運動，而下午則留在酒店休息，其他球員下午如常操練。

港隊此前兩仗上陣較多的球員，今日被安排到游泳池作恢復練習。（香港足球總會提供）

明日一戰港隊非勝不可，安永佳以平常心備戰以免影響集中力。（香港足球總會提供）

安永佳賽前舒壓 「當作普通比賽備戰」

去仗後備上陣並交出一記助攻的翼鋒安永佳，直指昨日擊敗蒙古令全隊球員士氣大振，即使體能未可回復100%，面對以快速打法見稱的朝鮮，相信仍有力爭勝，「我們手握主動權，只要贏就可出線，相信明天的比賽很技術化，但我們有交手的經驗，只要全隊聯成一線，在場上貢獻出自身所有，偉大的結果便會出現。」

他又指現時只會當作明天一役是場普通比賽，不會為此而想得太多，影響備戰的集中力。

港隊其餘球員如鄭展龍等，下午如常進行操練。（香港足球總會提供）

余煒廉兩黃停賽 安頓：全隊努力填補空缺

港隊目前有前鋒孫銘謙及鄭兆均受輕傷，主教練安頓指前者情況需再作觀察，但後者情況並不樂觀。港隊中堅余煒廉因累積兩面黃牌而停賽，安頓稱陣中有多位合適替補人選，在視察球員狀態後會決定最終起用的球員及陣式，並強調港隊並非只靠一人，而是靠全隊11人的努力，所以相信影響不大。

談及對手朝鮮，安頓相信明日雙方會踢得緊湊，「朝鮮的踢法大多都是壓前進攻，打得很直接，只要我們保持不失球，其實已經佔優，球隊現時在小組中有很大出線希望，期待球員助港隊首次進身決賽周，為香港球迷送上一份禮物。」

港隊目前兩戰得4分，因公平競爭分數稍遜朝鮮，暫列小組次名。港隊今仗若獲勝，便毋須理會尾場新加坡對蒙古的賽果，直接晉級2020年泰國舉行的決賽周。不過若明日港隊賽和朝鮮，由於雙方對賽成績、得失球及小組入球都相同，據賽例需即時射十二碼決定小組排名，若港隊射贏而新加坡未能戰勝蒙古，港隊仍可首名晉級；但若港隊射贏而新加坡亦取勝，雙方便會按次序以總得失球、總入球數及總紅、黃牌數目定奪名次。

首仗正選上陣的孫銘謙，上場因輕傷而未有披甲，安頓指仍要觀察其恢復進度。（香港足球總會提供）

小港腳備戰情況（按圖放大）

女足公布奧運外決選名單 外流兵繼續缺陣

同日女足亦公布出戰奧運外圍賽的20人決選名單，女子聯賽兩支勁旅愉園及公民繼續成為大戶，同有7名球員入選。昨日友賽戰和中華台北中表現出色的陳詠詩、王淑芬及張煒琪等主力，相信會負起領軍重任，不過效力威爾斯球隊史雲斯女足的秦正行，以及重返澳洲落班的劉蕊澄等外流球員，則未獲徵召。

2020東京奧運女子足球亞洲區外圍賽次圈將於4月1日至9日舉行，港隊身處B組，同組對手有越南、約旦及東道主烏茲別克，小組首名出線外圍賽最後一圈。港隊今晚會展開決選後的首次操練，並於3月31日啟程前往烏茲別克首都塔什干備戰，4月3日會先迎戰約旦，相隔3日後再鬥越南，然後於4月9日出戰烏茲別克。

香港女足昨日友賽以1：1戰和中華台北，相信對備戰奧運外圍賽大有幫助。（資料圖片）

香港女子足球代表隊決選名單： 守門員：吳婉琪(車路士足球學校(香港))、吳卓蔚(愉園)、梁蔚雅(傑志) 後衛：馬澤純、冼仲意、王素嫻(愉園)、鍾貝琪、賀允同(傑志)、郭靖雯(公民)、麥可兒(大埔) 中場：陳詠詩、何玫薇、韋婉婷(公民)、王淑芬、姚希雯(愉園)、傅昭文(傑志) 前鋒：張煒琪、馮雅琪、袁凱狄(公民)、李頴欣(愉園)