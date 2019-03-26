【傑出運動員選舉2019】江旻憓自嘲不配八傑 「亞運表現不好」

「他跟我說，我們從頭來過。」如非江旻憓手持傑出運動員獎座，還以為我們正在談論《春光乍洩》的對白。 惟江旻憓的他並不是何寶榮，他是教練Tavi。 事實首獲「八傑」的她得獎感受圍繞着教練與她月頭的一次冷戰，說到現在和好如初，Vivian突然回神過來，終於察覺該要先說出得獎感受。 「係囉！點解會揀咗我嘅？」，然後一臉靦腆繼續說說與Tavi的冷戰。

傑運場面隆重，不少運動員亦化起濃妝精心打扮，有閃石短裙亦有露膊晚裝，當然，更會有低胸露背。惟正當我們議論紛紛那個運動員較性感之際，有人說着：「我剛剛從成都回來，想中國色彩點......想好像枝竹一樣。」聽着如此有創意既帶點「無厘頭」的原因，我不禁一起失笑，惟穿起墨綠色短身旗袍的她踏踏步後續道：「哈，我怕跌倒，想走得輕盈一點，所以不穿高跟鞋，穿球鞋。」

江旻憓自言不配做八傑。（羅君豪攝）

江旻憓升上世界第一，首奪八傑。（羅君豪攝）

曾因與教練冷戰

晚宴最終結束，這名香港劍擊女子重劍代表憑着去年亞錦賽金牌、亞運會銅牌、世界盃一銀一銅的卓越成績，令自己今日奪得首個傑出運動員獎項；但她得獎後首個感言卻是回應今天的「江旻憓綠色旗袍配搭」。「我真的與背景版融為一體哈哈哈哈」，Vivian亦自嘲着首次行紅地氈簡直要以「救命」形容，但「奇奇怪怪總算行完」。我們笑着問真正的得獎感受，她先要提到的卻是教練Tavi。月頭Vivian榮升世界第一，但在格蘭披治大獎賽布達佩斯站的表現卻失望透頂，教練Tavi大發雷霆後，返港面對電視台直播訪問時的Vivian卻以淚洗臉，哭泣得根本說不出話。

「哎呀！好失禮呀！失禮了香港運動員呀！」回顧當日直播哭泣，江旻憓笑着強調「真的樣衰」，她續道，「我生氣，因為是他罵我所以我才哭，但其實是自己要求他給我一點責罵，所以內心很矛盾，然後我們二人在沒有交談；但其後我道歉了，他說不要緊，我們從頭來過。」局外人看，這或者是雞毛蒜皮的事，但在於Vivian心目中尤其揪心，因此在二人釋懷後，她亦決定了一樣局外人依然摸不着頭腦的抉擇：「我不會再喊了，好『核突』好失禮啊！」

「哈，我怕跌倒，想走得輕盈一點，所以不穿高跟鞋，穿球鞋。」（羅君豪攝）

每每見到江旻憓，這份傻氣總是依然，今天的她除了夾着得獎的喜悅，當中會心微笑的細節就是與Tavi於劍擊路上的重新出發。Vivian突然回過神來，終於想起得獎感受：「這個獎是榮幸，因為我覺得去年自己亞運表現不好，大有更好的人在，所以很意外獲獎；其實，我不配。」

她想了想道：「劍擊表演起伏大，但世界排名及今天的獎項令我明白，原來有時候不要想得太遠，只要專注好每一劍就可以了。」

世界第一、世界盃金牌、亞洲金牌，我笑着問：「真的不配？」

江旻憓再次回過神來：「係囉！點解會揀咗我嘅？」

這雙球鞋、這種配搭、這個回應、這份靦腆，的確很「江旻憓」。