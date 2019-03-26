【英超】曼城7月再次訪港　大球場鬥傑志

今季正力爭衛冕的曼城，繼2013年後，今夏將再次訪港，7月於大球場鬥傑志！

曼城將會參加今夏舉行的英超亞洲盃，今年雖於中國南京及上海舉行，但曼城宣布完成亞洲盃後會繼續亞洲之旅，早前已公布7月27在日本與J League球隊橫濱水手，傑志方面表示正跟曼城方面斟介合約，一落實就會公布詳情，如無意外兩軍應於「藍月亮」前往日本前，24日在大球場對壘。

曼城2013年於大球場一片泥濘中擊敗新特蘭捧盃。（Getty Images）

尼格度當年在中場被侵犯，變相「食泥」。（Getty Images）

尼格度食泥最經典

曼城在2013年夏天訪港，惟連日大雨令大球場，尤其是中圈位置，變成「大泥地」，擊敗南華殺入決賽的他們，需要在一片泥濘中與新特蘭爭冠軍，當時前鋒尼格度更於中圈被人侵犯，整個人趴在地上，變相「食泥」。今次為曼城第4度訪港，曾在2005年對南華，08年與祖雲達斯齊訪香江，上次為2013年英超亞洲盃。

▼回顧曼城2013年訪港（按圖放大）

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隊長高柏尼6年前亦有份訪港。（Getty Images）

相比起現時星光熠熠的陣容，2013年曼城陣容亦不乏球星，除了食泥的尼格度外，還有現效羅馬的迪斯高、耶耶托尼、拿斯尼、薩巴列達等等。