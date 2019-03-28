【英超】蘇斯克查擔正　曼聯未來3大目標　今夏勢有大動作

曼聯終於落實由蘇斯克查擔任正式領隊，簽約3年成為「紅魔」近6年第4任領隊。 有指蘇斯克查已經有心儀球員，今夏轉會市場重啟定會出手，但陣中仍有多名球員未續約，包括西班牙鋼門迪基亞。

蘇斯克查於去年12月接替摩連奴成為看守領隊，數個月後一度將球隊帶回英超前四，歐聯更是於16強反勝巴黎聖日耳門入8強。蘇帥坐正呼聲漸高，最近更傳出正式宣布日子不遠，結果在本周四正式成為曼聯領隊，可謂眾望所歸。蘇斯克查擔正，亦開始展開組建自己球隊的計劃，有指他希望得到查頓辛祖、雲比沙卡及迪格蘭賴斯3人，但各有各難度。

蘇斯克查正式成為曼聯新一任領隊。（Getty Images）

辛祖在多蒙特大放異彩，引來歐洲群雄注意。（Getty Images）

19歲的查頓辛祖今季於多蒙特表現出色，去年10月首次代表英格蘭足球隊一隊。這位腳下功夫了得的新星，已成為歐洲列強虎視眈眈的目標，早前2020年歐國盃外圍賽對捷克一戰首度擔正。辛祖今季為多蒙特於德甲射入8球，令到「蜜蜂兵團」視之為寶物，球隊高層索克早前更明言：「我還未能為辛祖定下一個價錢，但我會這樣說，就算是世上最大的球會，也很難想得到他。」索克又表示深知「辛祖不會在多蒙特踢到退休」，但肯定來季會繼續留在多蒙特。

《transfermarkt》現時認為辛祖身價為8000萬歐元，但以現時轉會市場而言，轉會費定必過億，曼聯會否不惜代價得到明日之星仍要看最終報價。

迪格蘭賴斯被傳為曼聯今夏目標。（Getty Images）

中後場勢必大執

曼聯今季後防不停被外界批評不夠穩固，估計將會是今夏蘇帥重點「大執」的對象。韋斯咸的迪格蘭賴斯，今季嶄露頭角，更由愛爾蘭轉籍英格蘭，最近成為「三獅兵團」新成員。有傳紅魔想要得到這名可司職中堅、防中的球員，或要付出逾5000萬鎊。現時最有可能得到的，就是水晶宮右閘雲沙比卡。隨路爾斯華倫西亞今夏離隊，22歲的雲比沙卡成為接班人大熱。不過，該名水晶宮後防去年續約到2022，而且同時被曼城盯上，「雙曼」或會在轉會市場「拗手瓜」。

雲比沙卡被視為華倫西亞的接班人。（Getty Images）

曼聯現時仍有多人未續約，除了肯定離隊的華倫西亞外，桑馬達、安達靴里拉及達美安去留成疑。安達斯彭利拿及迪基亞合約都是今夏到期，但二人都有「+1選擇」，英媒曾指曼聯去年已啟動迪基亞的條約，將這名西班牙門神留到下季，得到更多時間相討續約事宜，但至今似乎在薪金上仍有重大分歧。至於彭利拿最近不時得到蘇帥任用為正選，相信會得到留隊機會繼續證明自己。

曼聯2019年夏天完約球員