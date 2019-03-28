【英超】千呼萬喚終出來！曼聯宣布蘇斯克查「坐正」領隊一職

曼聯球迷終於等到這個期待已久的喜訊：會方正式宣布，看守領隊蘇斯克查「坐正」正式接任摩連奴離隊後的領隊空缺，簽約3年。 曾效力紅魔多年的蘇斯克查一直深愛球隊，即使離隊多年，對球隊一切仍瞭如指掌，相信是他接手後球隊立即脫胎換骨的主因，他領軍戰績優秀，亦為他換來自己夢寐以求的工作。

上屆聯賽亞軍曼聯，今季季初表現一落千丈，第17周以1：3敗走晏菲路之後，只得26分排第六位，與當時榜首的利物浦相差19分，距離可得歐聯資格的第四位、得37分車路士，也有11分差距，第五位的阿仙奴當時較曼聯多8分。

當時摩帥曾聲言，曼聯取得第四名「需要一點奇蹟」。該仗過後，曼聯終與摩連奴分道揚鑣，蘇斯克查上任後，「奇蹟」果然出現：聯賽8連勝，其實直至3月10日作客不敵阿仙奴前，曼聯在15場本土賽事13勝2和保持不敗，期間是全英超得分最多球隊，較曼城和利物浦更多。

現時曼聯以58分排第五位，與第四的阿仙奴只有兩分差距，較第三的熱刺也只是少3分，仍大有機會爭取來季歐聯資格。

曼聯目前只落後第四位的阿仙奴兩分。（英超聯賽會網頁截圖）

歐聯16強曼聯作客3：1贏巴黎聖日耳門晉級，是蘇斯克查的代表作。（Getty Images）

這還不止，歐聯16強首回合主場以0：2不敗巴黎聖日耳門後，次回合在主將保羅普巴停賽，馬迪爾、山齊士、靴里拉、連格、馬迪、馬達、華倫西亞、達美安、菲爾鍾斯九將因傷缺陣的劣勢下，在巴黎以3：1贏波晉級，成為歐聯史上首支在主場落後兩球的劣勢下，作客「反底」晉級的球隊。

這位球員年代在98/99歐聯決賽補時3分鐘為曼聯射入反勝一球的「奇蹟之男」，歸隊出任看守領隊，一樣能為球隊一次又一次寫下奇蹟新一頁。

曼聯盛傳原先已預備由熱刺領隊普捷天奴為下季繼任領隊首選，不過蘇斯克查的非凡戰績，不得不令會方改變主意。曼聯官網公布，與上任19戰14勝2和的蘇斯克查簽約3年。

蘇斯克查在官網表示︰「由第一日來到起，我感覺像家一樣，成為曼聯球員很榮幸，作為教練我經歷了美妙的幾個月。在此想感謝所有教練團、球員及職員。這是我一直夢想的工作，獲得長約不止感到興奮，希望一直取得成功，令球迷得到他們應得的。」

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蘇斯克查沿襲恩師費格遜的主攻踢法，一班球員落場充滿拼勁，重拾昔日風釆。（Getty Images）

早為曼聯做好準備

機會永遠只會留給有準備的人。蘇斯克查在球員年代明明有機會到其他有正選機會的球會發展，但他甘心留在曼聯當後備。因為熱愛，所以忠心不貳。即使遠在家鄉挪威執教莫迪，他對紅魔一切仍瞭如指掌。亦因此，摩連奴今季帶隊諸事不順，他早已察覺問題所在，並嘗試設身處地拆解。

他能夠在曼聯一拍即合，除了身上早有紅魔DNA，踢法和執教理念無縫連接恩師費格遜（Sir Alex Ferguson）的主攻和充滿鬥志風格，還有就是上述所言，看到球隊的問題並以預備好的解決方案：無論是平日球隊操練的細節，或是細微如請職球員吃朱古力條以示鼓勵，或是巧妙處理陣中主力普巴、馬迪爾等關係──在傳媒面前只讚不彈、把所有意見留在更衣室內，還有就是單對單與拉舒福特苦練射術、耐心調校盧卡古重拾最佳狀態，成效大家有目共睹了。

蘇斯克查深愛曼聯，無時無刻不在思索球隊如何可以表現更好。（Getty Images）

不少球迷開玩笑說，蘇斯克查的成功全因費Sir背後發功。當然不排除他老人家的確在背後幫上挪威人一把，然而不應因此抹煞蘇帥的努力和功力，事實上，自他出任看守領隊後，大病過後的費Sir只親身到卡靈頓基地觀操過一兩次而已。

最令人敬佩的是，他對曼聯的丹心一片，PSG一戰過後被問到會否正式接掌曼聯帥位時，蘇斯克查這樣回應：「目前我只是盡力做到最好，為球會將來作出規劃。至於我會否仍在這裏並不重要，我依然會為我們來季應該怎樣做發表意見。」

「我是真的不介意那點（接任帥位），因為我同時是球會支持者，只想曼聯可以有最美好發展。身為支持者你只想球會好，身為領隊你也只想球會好，所以無論任何時間你也可以問我意見。」奧脫福奇蹟男蘇斯克查正式就任曼聯領隊之後，紅魔傳奇新一頁等待他去譜寫。