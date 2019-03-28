【英超】曼聯主帥有定案　蘇斯克查之後　球迷要求費倫長留

曼聯新一任領隊人選終於塵埃落定，蘇斯克查成為新「魔帥」。 不過，「魔迷」依然有要求，蘇帥之後，希望費倫留低，繼續擔任副手一職。

曼聯宣布蘇斯克查簽下3年合約，正式成為球隊新主帥，球迷當然高興。不過，魔迷仍有訴求，就是費倫留任。

56歲的費倫（Mike Phelan）在費格遜年代，一直都是該名傳奇主帥的得力助手，人氣在魔迷高企。他在回巢曼聯前，於澳職的中岸水手任技術總監。有消息指，摩連奴離開曼聯後，蘇斯克查及費倫都是由費格遜提拔，二人帶領球隊重振雄風，費倫被魔迷視為「關鍵先生」。

蘇斯克查及費倫在摩帥離開後重返曼聯。（Getty Images）

蘇帥及費倫關係不錯。（Getty Images）

英國傳媒指，費倫凝聚力極強，同時亦是令球員重拾樂觀的關鍵人物，所以蘇斯克查才可令一眾魔將重拾狀態。費倫在歐聯16強首回合，曼聯主場不敵巴黎聖日耳門0：2後，於twitter表示不需擔憂，球隊以往都試過面對相同處境，呼籲球迷繼續支持蘇斯克查創造傳奇，最終紅魔次回合作客贏3：1，以較佳作客入球殺入8強。

費倫不時會在場邊提醒蘇斯克查。（Getty Images）

「快宣布費倫同樣是全職」

曼聯官方宣布蘇斯克查上任消息後，不少網迷亦將注意力放在費倫身上，要求球會「快宣布費倫同樣是Full-time」，同類留言多不勝數。亦有魔迷寫道：「作為世上最大的球會，蘇斯克查值得登上頭版。不過，與此同時，費倫的任命同樣重要。」又有球迷表示「只要簽下費倫，我們的問題就全解決了。」

有傳曼聯為蘇斯克查今年合約支付180萬鎊予莫迪，延長合約後料要多付800萬鎊予這支挪威球隊。

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