【意甲】當拿隆馬開賽33秒送大禮　AC米蘭兩連敗（有片）

戰術演變令門將的傳球能力愈來愈重要，AC米蘭門將當拿隆馬早段不集中，犯下一個低級錯誤，令球隊以0︰1敗走森多利亞，意甲兩連敗。

AC米蘭作客森多利亞，最影響戰局的事不足1分鐘便發生。米蘭後衛羅馬洛尼回傳予門將當拿隆馬，他有大量時間處理，惟傳球路線竟一腳踢向上前壓迫的森多利亞前鋒法國前鋒迪費爾（Gregoire DEFREL）。後者反應快把皮球撞入空門，33秒已極速打開紀錄，自知出錯的當拿隆馬只能掩面，但未能改變事實。

當拿隆馬犯下嚴重錯誤，AC米蘭因此以0︰1敗走森多利亞。（Getty Images）

▼當拿隆馬嚴重失誤逐格睇（按圖放大）▼

AC米蘭在9分鐘曾有機會追平，不過比亞迪克（Krzysztof Piatek）單刀被撲出。戰至20分鐘，AC米蘭又有梅沙基奧送禮，他與當拿隆馬一樣在後場傳球時未有為意對手逼近，一腳省落森多利亞球員腳部反彈，只是今次未有失球。59分鐘車路士借將巴卡約高接應傳中頂入，但被指侵犯門將在先，加上比亞迪克未能博得12碼，最終森多利亞以1球淨勝，以45分升上第8。

連同上輪對國際米蘭在內，AC米蘭已兩連敗，為2017年12月後第一次。當拿隆馬賽後承認責任︰「我犯了錯，向所有人致歉，由後場開始傳球有機會出錯，我未能做得好，不過我們要向前看。門將一職代表要克服這些事，不要再犯同樣的錯誤。」加度素未有開名指責球員，他表示︰「我們犯了很多低級錯誤，花了太多時間控球，未能像一向戰術由後場開始組織。」

AC米蘭賽後以29戰51分排第4，第5的羅馬少踢一場獲47分，至於拉素少踢米蘭兩場，以45分排第6。