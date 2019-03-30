【J League】關西打吡演入球騷　神戶勝利船反勝大阪飛腳

神戶勝利船今季有大衛韋拿及前巴塞球員沙治森柏加盟，加上恩尼斯達及普多斯基，星味十足，今輪日職聯作客大阪飛腳，兩軍合演「關西打吡」，幾名球星悉數上陣，雙方合共轟入7個入球，結果神戶勝利船以4：3反勝大阪飛腳。

神戶勝利船有「小白」恩尼斯達與普多斯基坐鎮，今季「開咧」前更簽入大衛韋拿及前巴塞球員沙治森柏（Sergi Samper），陣容更完整。神戶勝利船雖然在首場失利不敵大阪櫻花，但他們連續3仗不敗，今仗強勢造訪大阪，與大阪飛腳主場上演「關西打吡」。

神戶勝利船眾將在擊敗大阪飛腳後，向在場的神戶球迷致意。（Twitter截圖）

新加盟的沙治森柏在今仗亦有為神戶勝利船披甲。（視覺中國）

神戶派出5名外援任正選，但開賽10分鐘先失守，主隊大阪飛腳的箭頭艾迪美臣巴拉加（Ademilson Braga）接應隊友傳中，第一時間抽射破網。主隊之後把握神戶的一次後防誤傳，菅沼駿哉直線傳給韓國球員黃義助，射破門將的「大細龍門」，24分鐘領先至2：0。

普多斯基在今場交出一入球及一助攻，協助球隊扳平。（日刊體育圖片）

韋拿在下半場門前接應普多斯基的傳中，頭槌建功。（日刊體育圖片）

神戶上半場完場前由恩尼斯達開出死球，主隊球員頂高但解圍不遠，皮球從高而落，神戶隊長普多斯基第一時間起腳射遠柱入網，追成1：2。其後，神戶的古橋亨梧在補時階段起腳中楣彈出，未能在半場前追和。不過，普多斯基在易邊後9分鐘於右路交出助攻，伏兵門前的韋拿輕鬆一頂入網，追成平手。

主隊在下半場中段再度領先，黃義助起腳被神戶門將撲出，皮球落在遠藤保仁腳下，該名老將冷靜橫傳予門前的倉田秋，射入空門，在72分鐘領先3：2。

神戶的古橋亨梧在右路接應隊友長傳，殺入禁區後右路傳中，後備入替的田中順也輕鬆攻入空門，80分鐘追成3：3平手。古橋亨梧之後再次右路地波傳中，同樣是田中順也接應撞射得手，在89分鐘梅開二度，助神戶勝利船以4：3反勝大阪飛腳，全取3分。

神戶在日職聯4場不敗，暫時以10分列聯賽第3位；大阪飛腳則以2勝3負，以6分排聯賽第10位。