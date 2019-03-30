【英超】曼城阿古路與施華各建一功挫富咸　1分壓利物浦暫登榜首

英超爭冠路進入最後直路，曼城先在今晚（30日）率先登場，作客下游的富咸。主隊上半場兩度後場犯錯，曼城輕鬆領先兩球至完場，聯賽7連勝，暫時力壓利物浦登上榜首。

曼城在今輪聯賽之前，以2分落後利物浦，但少踢一場，所以只要今仗擊敗暫列「尾二」的富咸，便有機會超越紅軍登上榜首。經過國際賽日，曼城未有增添傷兵，以「夫添」撲擊聯賽7連敗的富咸，迪布尼、史達寧、阿古路及貝拿度施華等主力悉數正選上陣。

貝拿度施華（左）與阿古路（右）同樣入球及助攻，助球隊兩球輕取富咸。（路透社）

曼城在聯賽取得7連勝，並力壓利物浦暫時登上榜首。（路透社）

富咸開賽早段多次於後場誤傳，結果曼城在5分鐘便把握機會先開紀錄。富咸科素文沙（Timothy Fosu-Mensah）在後場傳失後，阿古路橫傳予貝拿度施華，後者在禁區左腳一射遠柱入網，領先1：0。

富咸之後再因後防犯錯而失守，祖爾拜仁（Joe Bryan）後場失誤，貝拿度施華輕鬆偷去對方腳下球，傳給阿古路單人力敵數名敵衛，然後乖巧挑過富咸門將沙治奧列高，於27分鐘助曼城領先2：0，阿古路也攻入今季第19個入球。

貝拿度施華在上半場5分鐘打開紀錄，助球隊作客領先。（路透社）

富咸後防再度犯錯，阿古路接應貝拿度施華的傳送殺入禁區，乖巧射破富咸門將的十指關。（路透社）

曼城主帥哥迪奧拿在易邊後11分鐘便換出阿古路，但球隊攻力未因此減弱，史達寧在中段推入大位施射，惟被沙治奧列高撲出。曼城在下半場末段亦有機會，史達寧傳送給後上助攻的卡爾獲加，禁區內起腳抽射中柱。

入球功臣阿古路（右）未有戰畢全場，在57分鐘被調離場。（路透社）

雖然曼城在上半場領先兩球，但主帥哥迪奧拿仍然肉緊。（路透社）

雙方在下半場皆未能改寫戰果，曼城以2：0輕取富咸，聯賽7連勝，並以1分之微力壓利物浦，以77分暫登聯賽榜首位置；主場再輸一場的富咸，以17分列第19，護級形勢更加嚴峻。