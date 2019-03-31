【網球】費達拿受母親啟發累積捐近4億港元　保證6個月內不掛拍

直至2018年底，費達拿已捐出5000萬美元（約3.92億港元），將在邁阿密決賽對伊斯拿的「瑞士天王」表示，希望以自己的基金會幫助別人，也希望啟發其他球手。

費達拿2003年贏得溫布頓男單後成立基金會，「當時我想年輕時便可以賺錢，但除了交通、教練、給父母的家用外，我不需要大量金錢。」當時費達拿仍不肯定能打多久職業網球，於是及早成立基金會希望幫助別人，「聯合國兒童基金當時是ATP的贊助，可以說ATP啟發了我，希望我的慈善工作可啟發更多球手。」

基金會行善走過非洲大地

回想多年前，費達拿第一個計劃是南非的伊莉莎白港，當時是2004年︰「小時候暑假會到南非6星期，與家人相聚及旅行，南非是其中一個最美麗的國家，我有機會幫助第二個家（南非），感覺很好。當然我也幫助瑞士人，可以回饋南非，源於媽媽（Lynette）是南非人，她絕對影響了我。」基金會目標是支援100萬兒童接受教育，目前已有30.9萬兒童受惠，當中除了瑞士外，也有贊比亞、馬拉維、津巴布韋、納米比亞、南非、博茨瓦納兒童獲支援。

費達拿行善不遺餘力（按圖放大）

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現時世界排名第5的費達拿被問到目標，他直言重登一哥是笑話︰「祖高域剛贏了3個大滿貫，這不是我的目標，37歲時這樣想不合理。」他又提到希望梅利及拿度都回到最高水平作戰︰「與他們一同參加巡迴賽當然更好，即使面對傷患，我希望他們強勢回歸，特別是梅利，他的臀部未必能完全康復，祝他好運。」被問到會打網球至何時，費達拿仍然沒有明確時間︰「我也希望自己知道，如果以6個月計算，我們仍未考慮掛拍。」

費達拿只差一場，便可達到101個錦標的里程碑。（Getty Images）

費達拿將在邁阿密網球賽男單決賽對戰坐擁主場之利的發球高手伊斯拿。早前7次交手費達拿5勝2負，不過他們已近4年沒有對賽，對上一次為2015年，當時伊斯拿在巴黎大師賽16強贏波。費達拿最近連續打入杜拜、印第安韋爾斯及邁阿密3個賽事的決賽，是自2006年以來的首次，他在杜拜以直落兩盤擊敗施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）封王，3月中於印第安韋爾斯網球公開賽決賽則以1︰2負添姆。