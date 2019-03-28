【網球】費達拿挫麥維迪夫再躋邁阿密賽8強　夏納連取6局淘汰王薔

邁阿密網球公開賽進入白熱化階段，男單的費達拿輕鬆擊敗麥維迪夫，躋身8強，與奇雲安達臣爭奪4強位置；女單方面，「中國一姐」王薔硬撼夏納，次盤未能乘5：1的優勢扳平，結果被夏納勝出晉級，該名羅馬尼亞球手只要打入決賽，即可重奪一姐。

今年邁阿密網球賽的男單賽事，頭3號種子球手，祖高域﹑阿歷山大薩維列夫及添姆分別在早段出局，使4號種子的「瑞士天王」費達拿奪得職業生涯第101冠的呼聲更高。

費達拿與13號種子麥維迪夫（Daniil Medvedev）的第4圈賽事，因天雨關係而延遲上演。費達拿在今仗未遇到太大阻力，僅以62分鐘完成賽事，以6：4及6：2直落兩盤，輕取麥維迪夫，職業生涯第11次打入邁阿密賽的8強階段，將與奇雲安達臣爭奪4強席位。

費達拿直落兩盤淘汰麥維迪夫，職業生涯第11次打入邁阿密賽8強階段。（美聯社）

麥維迪夫與費達拿3度碰頭，皆未能擊敗費達拿。（美聯社）

費達拿在賽後表示，雖然只需一小時左右取勝，但絕不如比數般輕鬆，「與對手的差距往往不大，所以在適當時候需要發力把比數拉開，在今仗我做到了。在第一盤末段破發後，即使在我的發球局遇到壓力，我深知對手依然深受壓力，只要沉著應戰就可，隨後在第二盤早段再度破發，今仗其餘時間並不易應付。」

費達拿賽後表示，今仗並不如比數般輕鬆。（美聯社）

女單方面，「中國一姐」王薔在上圈擊敗另一中國球手王雅繁晉級，在8強硬撼前「一姐」夏納（Simona Halep），二人在去年的印第安韋爾斯曾交手，當時夏納以兩盤擊敗王薔。

王薔時隔一年後再戰夏納，結果同樣告負而回。（美聯社）

二人一年後再度交手，雙方亦未能好好保住各自的發球局。王薔在首盤連續三局未能保發，即使她亦兩破夏納的發球局，以4：6先輸一盤。該名27歲的中國球手，在次盤隨即被破發，但她其後連破夏納3個發球局，一度以5：1領先。她的發球局繼續不穩，全場只開出48%的第一發，第二發更只有44%，被夏納追成5：4，王薔其後再錯失3個「Set Point」，結果被夏納一口氣連取6局，再取一盤7：5，直落兩盤淘汰王薔，躋身4強。

王薔在次盤一口氣3破夏納發球局，最後仍未能把握機會扳平。（美聯社）

夏納在次盤即使3度面對「Set Point」，但仍然沉穩地發揮，結果連取6局反勝王薔。（美聯社）

3號種子姬維杜娃（Petra Kvitova）在8強不敵澳洲的巴迪（Ashleigh Barty），錯過升上世界第一的機會。夏納只要再過一關，便可力壓澳網冠軍大坂直美重登「一姐」位置。該名羅馬尼亞球手在4強將面對比列絲高娃，爭奪邁阿密賽女單的決賽席位。

夏納一旦在4強擊敗比列絲高娃，便可重登世界第一位置。（美聯社）