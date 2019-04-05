入球慶祝別太忘形，否則一場歡喜一場空。 在日前的摩洛哥甲組聯賽，白衫的Youssoufia Berrechid主場對綠衫的Mouloudia Oujda，主隊入波後幾乎全隊在場邊自拍慶祝，怎料客軍趁機開波打快攻。主隊球員連忙衝入場回防，結果犯規輸12碼，被對手追平1：1完場。

在周二（4月2日）的摩洛哥甲組聯賽，有場中游之戰，由白衫的Youssoufia Berrechid主場對綠衫的Mouloudia Oujda。在30分鐘，主隊的艾芬基（Mohammed El Fakih）在禁區內扣一扣，避開防守球員，起右腳射高波，笠死客軍門將入網。

Youssoufia Berrechid球員在入球後紛紛到場邊自拍。（網上截圖）

事發經過（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

入球後，主隊球員紛紛跑到場邊慶祝，還與後備席的職球員一起自拍，己方半場可說除門將外沒有人。此時，客軍趁機開波，立刻快攻，如入無人之境，很快就殺入禁區。主隊的球員連忙衝回場中回防，在禁區內佈防。可能是心急，有球員勾跌了客隊球員。

球證判罰12碼，客軍的尼比奴亞積（Nabil Loualji）主射入網，追成1：1平手，最後兩隊維持1：1完場。

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