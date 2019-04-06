【七人欖球2019】香港晉4強明日大戰智利　李卡度：不容有失

「香港國際七人欖球賽2019」戰事白熱化，斐濟、新西蘭等勁旅在世界系列賽正賽鬥得激烈，但港人最關心的，始終是出戰資格賽的香港隊。 香港今日（6日）在資格賽8強再戰分組賽對手菲律賓，以17：7反勝，明日將惡鬥智利，爭取決賽、以至正賽資格！ 攝影：梁鵬威

香港在最後一場8強賽事，再戰分組賽對手菲律賓，儘管香港在分組賽對這支東南亞球隊時，未算打得太辛苦下勝出，但來到8強，菲律賓顯然有備而來，也更有決心，甫開賽即施強攻，牢牢佔據控球權，幸香港防守穩健，多次攔下對手。上半場餘30秒時，菲律賓一次踢球得手，Ryan Howe接應達陣，Tim Perry再踢入附加罰球，打開紀錄領先7：0。幸再開球後即使時間已結束，香港仍拒絕放棄，冷靜做好下個攻勢，一直保持球權逾2分鐘，終在一輪混戰後，由早上左手尾指「甩骹」的姚錦成在人堆中驚險達陣，縱使裁判一度需翻看影像，但最後仍判達陣有效，加上韋兆新踢入附加罰球，港隊即追近至5：7。

姚錦成（左）表現勇猛，貢獻了助香港追平的一記達陣。（梁鵬威攝）

禾穫特撞至血流披面 港隊連下兩城反勝

換邊後2分鐘，香港把握菲律賓在危險地區失誤搶得控球，韋兆新底線前接球即撲地達陣，裁判再一次翻看影像，但無阻港隊反超前12：7。縱使港隊其後有隊長禾穫特頭部受傷，血流披面下換出，不過仍由T.麥堅達陣，鎖定17：7勝局，令香港繼2016年後再入資格賽4強，對手將是以10：0擊敗湯加的智利。另一場4強戲碼則由德國及愛爾蘭合演。

李卡度認為，港隊面對菲律賓時稍有輕敵，致早段陷苦戰。（梁鵬威攝）

姚錦成帶傷上陣：達陣是止痛藥

姚錦成賽後表現興奮，他笑言受傷的尾指「場上沒感覺，放鬆後有點痛」，又道：「達陣可能是指痛藥！」縱使港隊上半場遭菲律賓先開紀錄，但仍沉着地追平再反勝，「阿成」認為這反映香港隊的經驗：「歷屆儲下的經驗，就是要有耐性，無論別人先入球或我們先入球，都要先打出自己的策略，沉得住氣，就可以打出水準。」談及遭對手4號球員Timothy Bweheni拳打，他講述當時情況：「我攔截他，我不知道他是否已放開了皮球，所以一直抱住他，之後放開了，他就打了我一拳，當時他有點憤怒。」不過他認為這種情況偶有出現，無需太介懷。

比起昨天在分組賽交手，今日菲律賓顯得更有決心，令港隊先落後。（梁鵬威攝）

香港及菲律賓打得極為激烈，出現大量埋身肉搏場面。（梁鵬威攝）

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港隊明鬥智利 李卡度望減少犯錯

港隊明日鬥智利，李卡度坦言「開心又興奮」：「等了入4強很久！上一次是2016年了，上兩年都在8強出局，這不是我們應有水準，今天打回應有水準，入到4強，明天對智利，我想我們會更有信心。」去年在雅加達亞運奪得金牌，給予港隊莫大信心，Cado稱：「令我們更有信心入4強、入決賽！」談及對手智利，他認為這支南美球隊昨天表現較佳，今日則狀態則稍有下滑，「但其實他們仍很強，在攔截範圍內很強，對上幾次交手，我們既有失誤、亦讓對手取得罰球，其實今天對菲律賓亦有此情況，也有點輕敵，明天我們不容有失」。