【Nike 5】中二生曾昭灝梅開二度　揚威U16九龍城打吡

九龍城對Kowloon City，兩支隊伍到底有何分別？ 九龍城足球隊將U16梯隊拆成兩隊出戰Nike五人足球賽，分別是「九龍城」及「Kowloon City」，結果兩軍於男子U16 4強狹路相逢，最終Kowloon City以5：2擊敗九龍城，晉身周日（4月7日）的決賽。隊友變敵人，是夜為Kowloon City梅開二度的中二生曾昭灝坦言：「有點尷尬……」

雖為4強，但「九龍城打吡」兩支隊伍先禮後兵，先來一張大合照，為比賽揭起序幕。就讀拔萃男書院的曾昭灝今場表現突出，不但為隊友串連，還頻頻突破及遠射，最終這名中二生以一記遠射和一球「千里走單騎」射入單刀，帶領Kowloon City以5：2擊敗對手。

曾昭灝（中）上午賽事已經非常搶眼，狀態大勇領軍殺入4強。（徐焌然攝）

曾昭灝賽後坦言，今場感覺尷尬：「畢竟今場對手都是一同訓練的隊友，熟悉他們的球風。幸好能夠取得入球，協助球隊晉身決賽。」曾昭灝雖然年紀輕輕，但大有來頭，作為去年Nike 5 U14冠軍及最有價值球員，他認為去年經驗令他獲益良多：「去年得到U14冠軍，有了經驗，令我放鬆去踢今年賽事，發揮亦更好。」

Kowloon City（紅衫）傳球默契較好，最後順利晉身決賽。（徐焌然攝）

兩隊九龍城不分你我，賽前拍攝大合照。（徐焌然攝）

背後執教兩隊「九龍城」的教練高俊透露，賽前以球員的不同風格去分成兩隊：「Kowloon City主要由進攻球員組成，默契較好，亦會逼搶；九龍城則主打防守反擊，兩隊球員分組後皆沒有微言。」高俊每年都為學生報名這個五人足球賽，認為五人足球的技術有助球員踢11人足球；現時九龍城為乙組球員，高俊表示假若有學員長大後希望挑戰更高水平的足球，球會都可以為他們串針引線。

九龍城青年軍教練高俊將球隊分成兩隊，分別以「進攻」及「防守反擊」為特點。（徐焌然攝）

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