【Nike 5】香港女足不再由零開始　吳穎琴盼趕上日本

多年來香港女子足球被標籤為資源少、關注度低，雖然客觀環境限制仍多得很，但近年無論是資源或關注度，都提升不少。 擁有16年港腳經驗、曾任香港女子足球代表隊隊長的吳穎琴，可謂陪伴着女足「成長」，由從前沒有青年軍，到現在衍生出不同梯隊；由從前訓練只是鬥波為主，到現在女足背後有一支專業訓練團隊；由從前家長拒絕讓女孩子踢足球，到現在鼓勵女兒參加足球興趣班，一切一切，都讓她看到香港女足的希望。 Nike五人足球賽本周末（4月6至7日）上演決賽，吳穎琴希望在較佳環境下茁壯成長的女足球員們，可以在麥花臣遊樂場盡展所長。

女子足球在香港由50年代開始萌芽、到70年代首次有正式代表隊出戰國際賽，到80年代成立由「香港女子足球總會」主辦的女子聯賽，歷史悠久，但到正式規範化，則要等到2011年足總展開「鳳凰計劃」，繼而在2012年復辦女子足球聯賽開始。

儘管「鳳凰計劃」將焦點放在建立港超聯及重整足總架構之上，但發展女子足球亦是其中一個範疇，到2015年展開的「五年計劃」，亦定下為女子代表隊引入不同年齡梯隊、世界排名打入前50等目標，具體建議包括聘用代表隊及足球學院教練、改良推廣方式、將女足的系統及培訓項目全面模仿男足的形式等。

前香港女子足球代表隊隊長—吳穎琴。（余俊亮攝）

吳穎琴笑稱自己由街場出身，故基本功較好。（余俊亮攝）

吳穎琴2002年以18歲之齡首度加入香港女子足球代表隊，多年來見證着香港女足由從前只有大港腳一隊，以及訓練都是「鬥波」為主，步入如今更趨成熟的發展，「足總接手後增設了不同梯隊，由U12至U20都有，不像從前一樣只有大港腳。新一代女足球員受惠於此，在青年期間便已累積到許多國際比賽經驗，亦令她們成長速度更快。」

訓練上亦脫胎換骨，現在香港女足的訓練由一支六人專業訓練團隊所統籌，當中包括體能教練，「以前的訓練絕不像如今一樣有系統，現時除了場區訓練外，還有專業的體能訓練，教導你如何在比賽訓練後讓身體回復、飲食上如何增肌，甚至在比賽前後都有專業部署、分析，讓我們表現更進一步。」

全面訓練，配合足夠的比賽經驗，令女足表現節節上升，多名港將外流發展、連續兩屆亞運都能殺入淘汰賽可謂進步的鐵證。

現時香港女子足球代表隊由列卡度執教。（歐嘉樂攝）

吳穎琴由成為球員開始，便兼任教練，直至9年前更自己創辦足球學校。吳穎琴深明近年家長對兒女參與運動的態度已大有不同，「我年少時家長一般都會認為『做運動沒有前途』，但如今家長就非常支持小朋友踢足球，很多家長都會觀看孩子每場比賽。只要足球學校有足夠的師資，讓家長放心，便能夠吸引更多小朋友踢足球，亦是增加香港足球人口的重要一步。」

吳穎琴的足球學校以培訓12歲以下的小朋友為主，希望從小培訓，讓更多人參加足球運動。

現時吳穎琴為香港一間足球學校的創辦人，深知從小培訓足球員的重要。（余俊亮攝）

儘管不再代表香港隊，但談到自己對於女足的期望，吳穎琴仍提出「趕上日本」的願望，「日本不同縣、不同市，每個星期都有比賽，既有11人聯賽，又有5人聯賽。相比之下，香港女子足球員的確較少比賽，而比賽經驗正正是球技成長的關鍵。還望日後女子足球能夠有更多比賽機會，再增大足球人口，令港隊選材更好。」

趕上世界冠軍，雖然這個願望看似難以實現，但若不好高騖遠，又何以成就大躍進？

「趕上日本」，雖然看似夢遠，但吳穎琴依然相信香港女子足球。（余俊亮攝）

自言街場出身吳穎琴，認為「小型球」如5人、7人足球賽事來回速度快，細場區絕對有助提升球員的體能、球感、基本功。

她認為11人足球與5人足球需要並駕齊驅，才能令香港女足更上一層樓。因此吳穎琴相當看重今個周末舉行的Nike五人足球賽決賽，認為這是女子足球界一年一度的盛事，亦是一次讓女子足球員琢磨技術的良機，「除了足總的11人比賽之外，女子隊都沒有其他具競爭性的石地賽事，Nike 5是一個好機會讓女子足球員表現自己。」