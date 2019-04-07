【西甲】巴塞挫馬體會拉開11分優勢　哥斯達涉辱罵球證領紅

西甲榜首大戰，馬德里體育會前鋒迪亞高哥斯達被指罵球證家人領紅，完場前巴塞由蘇亞雷斯及美斯各建一功，令巴塞隆拿以2︰0贏波，於西甲榜首優勢增至11分。

這場西甲大戰迫力十足，佐迪艾巴單刀笠射中楣後，基沙文窄位起腳同樣不入。戰至28分鐘轉捩點出現，艾巴鏟跌迪亞高哥斯達，後者不滿時近距離向球證說了幾句後，球證出示紅牌令他極為驚訝。施蒙尼在35分鐘以快馬哥利亞入替辛迪亞高阿里亞斯，把湯馬士填塞右閘位置，保留前線反擊速度。半場前高甸回傳失誤，蘇亞雷斯截得後未能轉化為射門，45分鐘互無紀錄。

哥斯達被指出言不遜，直接領紅離場。（路透社）

▼數字剖析巴塞2︰0馬體會（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

下半場美斯多番於中路加速突破，當中臥射被奧比歷接實，傳予蘇亞雷斯半單刀亦被奧比歷封出。68分鐘美斯中路勁射及馬爾甘補射，再被反應奇快的奧比歷救出。以為下半場成為奧比歷個人騷之際，蘇亞雷斯在禁區頂獲得空位，擺脫湯馬士起腳，路線似出界的皮球卻內彎在「網仔」入。落後的馬體會被迫谷前進攻，被美斯在反擊中射成2︰0。

蘇亞雷斯入球後除衫慶祝領黃，令他累積5面黃牌，需在來仗西甲停賽。（路透社）

賽後有西班牙傳媒指哥斯達近距離連續兩次以粗言提及球證的母親，但馬體會事後否認，稱哥斯達是因為對球賽進程失望，才說自己母親（la puta madre que me parió）而已。馬體會主帥施蒙尼賽後回應此事時說︰「11場取得7面紅牌，我們可能做錯了些事，球證與哥斯達對我說的版本不一樣，不過球證的尺度往往不一致，同一句話其他球員或不會被逐。」

巴塞賽後31戰73分，以11分拋離次席馬體會。美斯在西甲贏了335場，超越卡斯拿斯的334場，成為西甲勝仗最多球員。

美斯在西甲贏了335場，超越卡斯拿斯的334場，成為西甲勝仗最多球員。（路透社）

奧比歷（左）救出8球，當中多次都是神撲，亦有兩連救，賽後連巴塞主帥華維迪也大讚他把關能力高超。（路透社）

▼西甲賽果（按圖放大）▼

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