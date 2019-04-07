【Nike 5】年輕門將盼未來上超　伍瑋謙領軍殺入決賽

每年的Nike 5總是英雄地。於公開組別，總可以看到一些並非出現於「職業足球版圖」的隊伍；於青年組別，可以看到一些並沒有在學界賽事成名的年輕小將。

今年Nike 5代表車路士足球學校出戰U18賽事的門將伍瑋謙（Ivan），雖然並非就讀傳統足球名校，但談到未來目標仍然志氣高昂— —「於港超站穩陣腳」。

對於一名只有16歲的小伙子來說，「升超」無疑有點遙遠。然而Ivan在今屆Nike 5嶄露頭角，比賽中多番「神救」展示實力，帶領車路士足球學校殺入U18組別決賽，將於今日（7日）下午出戰人生首次Nike 5決賽。

車路士足球學校（紅衫）於U18四強，以4：0輕取理文16B。（徐焌然攝）

車路士足球學校今年於U18賽事勢如破竹，八強先以7：2大破HKIS，四強再以4：0橫掃理文16B。能夠殺入決賽，就讀港島民生書院的中四生門將伍瑋謙絕對應記一功，賽事中他展示超群實力，不論身材、反應皆屬同齡上乘水準。今日下午上演決賽，將面對有多名五人足球員坐陣的晉峰栢禧U18，Ivan坦言信心滿滿，並不怯場，「今年是我的第二次打入麥花臣球場決賽週，去年四強出局，而今年能夠殺入決賽，絕對會『搏盡』。」

平時多踢11人賽事的伍瑋謙，每年的Nike 5可算是他唯一能夠接觸五人足球的賽事，他認為參與五人足球令他獲益良多，「五人足球行軍速度快，球場上的決定要做得快，例如一接波後便要立即決定交給哪位隊友。另外五人足球會令門將多了一對一的機會，對11人足球亦有一定幫助。」於今年賽事表現出色，看來Ivan亦相當適應五人足球，利用自身反應作出一次又一次撲救。

於後場指揮若定，Ivan可謂球隊的定海神針。（徐焌然攝）

Ivan勝在落地速度快，對於參與五人足球有優勢。（徐焌然攝）

伍瑋謙：未來希望上超！

現為香港青年隊代表的伍瑋謙，已經為甲組球會愉園的一員，希望將來能夠挑戰更高水平的足球，「未來目標為打入港超，並於港超站穩陣腳。」距離「上超」尚有漫漫長路，Ivan深知自己有甚麼需要改善，「我認為自己要好好改善自己的用球能力，畢竟現今足球中進攻第一個發起點就是門將。如何帶領球隊從後組織，如何為球隊串連攻勢，為我未來需要好好學習的地方。」雖然年紀輕輕，但思想已經相當成熟，知道自己缺點並作出改善，為邁向成功運動員的不二法門。

伍瑋謙面對單刀未不怯場，而且撲救率亦相當高。（徐焌然攝）

獲球隊教練盛讚「有台型！」

而車路士足球學校的教練梁承傑亦盛讚Ivan，認為他作為門將相當有台型，「他（伍瑋謙）表現突出，作為門將動作、反應都很快，相信只要他繼續訓練，將會成為一名非常好的球員。」然而，梁承傑表示Ivan亦有出現不少年輕球員常見的毛病，「訓練時候表現很好，但比賽時卻不太專注，有時會失掉一些不應該失的球，相信這是他未來需要改善的地方。」車路士足球學校現時一星期會為各梯隊安排至少兩次訓練，而其中一次更會有專業門將親自指導一班年輕門將。

車路士足球學校U18門將— —伍瑋謙。（徐焌然攝）

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