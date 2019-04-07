【田徑】呂麗瑤抱恙封后　兩金迎戰亞錦賽

香港「欄后」呂麗瑤上周揚威新加坡田徑公開賽、並摘下今季海外首金後，今早返回主場出戰香港田徑系列賽2，再於4月尾多哈亞錦賽前添金。 「仲講緊亞運塊牌？」雖在去年亞運會上摘銅，她未有沉醉在榮耀之中，期望能在亞錦賽取得比去屆更高排名，並刷新個人最佳成績。 攝影︰張浩維、葉詩敏

上周在新加坡女子100米跨欄跑出當季最佳13.60秒封后的她，今日下午直入決賽跑出13.64秒，未能打破自己保持的13.42秒香港紀錄，仍摘下金牌。

衝線後向記者打招呼的她精神不俗，惟她今早一度感到不適。「這個星期為今個賽事做準備，狀態其實不錯，但今早有點頭暈不舒服，但好想參與比賽，吃藥休息後見好轉便立即過來熱身。」瑤瑤透露本來與其他港隊成員報了紹興全國大獎賽，惟大學考試撞期未能隨隊。

呂麗瑤因考試未有到紹興參加大獎賽作最後備戰。（張浩維攝）

呂麗瑤雖然早上身體不適，仍抱恙上陣並勇奪第一。（張浩維攝）

亞錦賽前先後在兩個比賽跑出接近PB時間，說到挾亞運銅牌之勇再戰亞洲賽，她笑謂：「仲講？」，她深明不進則退，去屆以第7名完成的她表示想於亞錦賽取得更高排名：「希望能造出13.40、13.30左右時間，然後再在7月的夏季世大運造到約13.20時間。」

「欄后」坦言賽後有不足需要調整，並期望能在亞錦賽突破上屆前7名次。（張浩維攝）

杜婉筠雖大熱摘金，惟她坦言未發揮出水準。（葉詩敏攝）

女子鐵餅杜婉筠大熱封后

此外，香港女子鐵餅紀錄保持者杜婉筠今日擲出38.51米，未能成功刷新上月自己創下的42.55米港績，仍大熱封后；學界鐵餅金牌陳樂悠則以36.86屈居亞軍，第3名由同屬屈臣氏田徑會的傅海怡以33.08米奪得。賽後杜婉筠坦言對表現不滿意：「太緊張了，可是因為太在意才會緊張，技術方面其實訓練上已做得不錯，希望可以再調整心理質素。」

陳柏麒（中）在男子110米跨欄以14.31秒封王。（張浩維攝）

呂麗瑤（右）透露教練鄧漢昇有意安排她在7月世大運前參加歐洲賽事。（葉詩敏攝）

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