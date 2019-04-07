【港超聯】勞高梅開二度　大埔5：1輕取凱景登榜首

港超球隊和富大埔近期聯賽、亞協兩邊走，雙線發展消耗球員體能，部份球迷擔心或不利爭奪聯賽錦標。不過球隊有落選亞協大軍的外援勞高挺身而出，於聯賽擔起得分重任，今日（7日）大埔作客深水埗運動場，結果由此子上半場兩度建功，以5：1大勝凱景，重返積分榜首位。

周中曾出戰亞協盃的大埔，迎來9日內第3場賽事，右閘李家豪及中堅艾華度分別因傷及停賽缺陣，位置由李嘉耀與杜度頂替。大埔為爭冠一分亦不可少，縱然作客榜尾的凱景仍未有輕敵，盡出勞高、利馬及伊高沙托尼三位巴西外援。護級形勢水深火熱的凱景，搶分同樣重要，有隊長杜瑋鴻復出，惟孫銘謙及李啟智有傷在身，前鋒羅拔及教練馮凱文亦繼續停賽。

伊高沙托尼及勞高合力炮製首個入球，大埔僅6分鐘便開紀錄。（袁志浩攝）

▼港超聯︰大埔5：1大勝凱景圖輯（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

勞高轟世界波 伊高沙托尼炮製3入球

大埔僅花6分鐘便先開紀錄，伊高沙托尼直線妙傳予李嘉耀落底，後者傳地波至12碼點附近，由勞高輕鬆撞入成1：0。1分鐘後伊高沙托尼再展「招牌入球」，左路K角位扣大位後起右腳射門，皮球直飛網窩，大埔早段已領先兩球。受壓的凱景僅靠反擊製造威脅，12分鐘金玟基於禁區內遭馮慶燁踢跌，球證直指12碼點，這位韓國援將親自操刀建功，助凱景扳回一球。戰至27分鐘，大埔中場勞高於禁區頂人群中燙射，皮球於罅隙中彎入近柱，大埔憑這球世界波，半場領先3：1。

勞高於人罅中射出世界波，助大埔半場領前。（袁志浩攝）

凱景下半場表現有所起色，金玟基連番起腳試射，踢至68分鐘這位中場左路扭過守衛後橫傳，後上的安基斯控定後右腳燙遠射，卻被大埔左閘翟廷峯護空門。大埔把握這球解圍打反擊，伊高沙托尼由中場引球推進至禁區偏左位置，再傳地波至尾柱，結果由陳肇鈞剷射破網，於69分鐘射入其個人今季第8球。大埔尾段換入中鋒哈利，「解放」另一前鋒辛祖，這位港將結果在77分鐘接應黃威挑傳，於禁區內窩利抽射成5：1，最終大埔憑此比數擊敗凱景，以32分反壓富力R&F及同得30分的傑志再登榜首。

陳肇鈞下半場建功，以8個入球暫成今季最多入球的華人中場。（袁志浩攝）

百分百信心奪聯賽寶座 勞高：戰鬥至最後一刻

大埔中場勞高今仗踢足90分鐘，上半場攻入的兩個入球更助球隊奠下勝局基礎，這位外援不敵季中新加盟的利馬，落選球隊征戰亞協盃的外援名額，他坦言雖曾因而失望，但絕對沒有影響表現，反而變得更強，「我尊重教練的選擇，同時贏冠軍是更重要的事，我必須繼續努力及投入比賽。」「綠衫軍」近期需兼顧亞協及聯賽，體力及板凳深度或成爭標的最大阻力，勞高的角色變得更要緊，「我知道若我發揮得好，對爭標影響深遠，尤其是外援需負起更多責任。聯賽冠軍對球會、球迷及球員是最重要的，希望球員可戰鬥至最後一刻，我有100%的信心可成功。」

伊高沙托尼今季於各項賽事貢獻9個入球19助攻，屬今季香港足球先生大熱人選。（袁志浩攝）

李志堅：望球員盡早重拾信心

至於大埔主教練李志堅認為，爭標局勢依然不明朗，「三場是很遠的事，每場亦是關鍵，明日南區及傑志總有一隊會失分，相信會減低一名爭標對手。」在尾段大幅領先下，李志堅反換入哈利及梁冠聰等主力，他指目的是希望球員維持狀態及尋回信心，並非為爭標或需計算得失球而準備。

首場傷愈復出的凱景隊長杜瑋鴻，尾段再度因傷退下火線。（袁志浩攝）

另外，大埔日前公布，亞協盃分組賽主場套票及單場門票，將於明日（8日）早上10時起，透過購票通網站，或透過購票通電話公開預售，購票通門市（通利琴行）則會於4月9日早上10時開始預售。所有大埔亞協盃分組賽主場門票票價均為成人$80、特惠$40(學生、長者及殘疾人士）；而3場主場套票則為成人$220、特惠$110。主場套票將限量預售1000套，當中200套為特惠套票。

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