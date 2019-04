【亞協盃】鍾偉強哈利完場前連下兩城　大埔贏史上首場香港打吡

亞協盃歷史上首仗「香港打吡」,今(4月3日)晚由傑志與和富大埔於旺角大球場合演,「主隊」傑志因訂立高票價而引起部份球迷高舉橫額抗議。結果傑志於落後兩球下雖然曾一度追平,大埔卻有鍾偉強及哈利於完場前5分鐘內連下兩城,以4:2贏出這場「內鬥」,同時拿下球隊亞協分組賽中的首場勝仗,寫下球會歷史新一頁。

這場本地球隊互撼的戲碼,首度搬上亞協盃舞台上演,主場的傑志將今場票價提高至180港元,結果仍吸引2,481名球迷入場觀戰,惟人數較同樣戲碼、高級組銀牌決賽的3,399人低。

部份球迷於比賽期間更舉起「Football without fans is nothing,we want a price down(沒有球迷的足球不是足球,我們要求降價)」,以及「Supporters not customers(支持者非顧客)」橫額,抗議傑志定立高票價,希望球隊未來將售價降低,惟最後在職員勸止下收起橫額。

而由於亞洲足協對亞洲賽的客隊安排有明確指引,「作客」的大埔球迷只能在靠近界限街入口進場,並於指定區域打氣及掛上旗幟,再以紅布跟主隊觀眾分隔。

部份球迷於比賽期間更舉起橫額,抗議傑志的高票價。(袁志浩攝)

亞協盃傑志戰大埔的「香港打吡」戰情激烈。(袁志浩攝)

傑志派4小將披甲 兩軍初段進攻側重左路

傑志今場大膽起用隊中4位青訓球員,李毅凱、鄭展龍、播磨浩謙及羅梓駿悉數披甲,16歲小將陳晉一亦在後備名單之中,賽前受膝傷困擾的「藍鳥」射手盧卡斯,最終則未有列入大軍名單,前線改由佐迪夥拍費蘭度攻堅。大埔陣容卻較完整,派出多位外援主力艾華度、利馬、哈利及伊高沙托尼,更有港藉前鋒辛祖再度倒戈舊會,只收起有輕傷的隊長黃威。

開賽踢得較主動的是傑志,初段利用壓逼使大埔後防犯錯,費蘭度先後於3分鐘內兩度於左路禁區內起腳勁射,惟都未能考驗大埔門將曾文輝。大埔方面同樣以左路進攻較有威脅,14分鐘伊高沙托尼突破後傳中,辛祖近門抽射高出。戰至24分鐘,傑志獲角球機會,由艾里奧於12碼點附近力壓哈利跳頂,但攻門遭曾文輝飛身撲出。上半場中段一度出現小插曲,辛祖向球證投訴時意外撞跌對方,被球證以黃牌警告,而大埔右閘李嘉豪亦因傷退下火線,由李嘉耀入替。

傑志門將王振鵬判斷失誤讓大埔領先1:0,隊友即加以安慰。(袁志浩攝)

王振鵬「送禮」 傑志半場一球落後

「藍鳥」放緩逼搶後大埔稍佔先機,31分鐘終打破僵局,利馬於中圈附近接應罰球快開後,於離門30多碼試射,皮球於門前彈地,傑志門將王振鵬判斷失誤,目送皮球於手邊入網,助大埔領先1:0。

3分鐘後大埔差點由曾文輝回禮,這位門將接應回傳後控甩腳,解圍時省中費蘭度,不過皮球未有彈入網窩,被曾文輝回身接實,大埔以一球優勢完半場。

換邊後僅5分鐘,大埔再下一城,伊高沙托尼於左路盡顯個人技術,切入中路並避過兩位守衛後施射,皮球省中李毅凱後改變方向入網,大埔擴大比分至2:0。落後兩球的傑志於10分鐘內先後換走鄭展龍、播磨浩謙及華杜斯,63分鐘即收成效,佐迪於禁區頂勁射中柱,人群中的費蘭度左腳補射破網,助「藍鳥」追近至1:2。

5分鐘後傑志獲扳平良機,費蘭度左路斬中,佐迪飛身迎頂輕微改變方向,惟埋門僅僅柱邊出界。大埔亦有機會再入一球,72分鐘哈利偷走艾里奧腳下球後單刀,但射門遭回防的守衛閂走。

傑志一度追成2:2,但大埔完場前連入兩球,終以4:2勝出。(袁志浩攝)

鍾偉強哈利完場前各建一功 大埔驚險全取3分

臨完場前3分鐘,丹尼乘大埔解圍角球不遠,於峨眉月頂右腳控定後左腳一抽,曾文輝欲雙槌打走皮球卻將球拍入網內,一度令傑志重燃爭分希望。

不過「藍鳥」球迷僅高興兩分鐘,大埔由鐘偉強接應伊高沙托尼妙傳,於禁區內第一時間燙射,助大埔再領先3:2,加上哈利於補時階段埋齋,大埔終以4:2險勝傑志,自2010年後重返亞協的首場分組賽即打響勝鼓,並是球會史上首次於亞協盃分組賽取勝,但由於同組的朝鮮球隊4.25以3:0大破台灣代表航源FC,大埔賽後僅列小組次名,而傑志則排第3位。

