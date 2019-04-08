【西甲】西維爾主帥患慢性白血病繼續執教　自言決心更勝從前

西維爾主帥卡柏路斯（Joaquín Caparrós）在球隊擊敗華拉杜列後，在記者會承認患上慢性白血病（chronic leukemia），不過他會繼續執教，又稱暫時未接受治療。

63歲的卡柏路斯（Joaquín Caparrós）曾執教維拉利爾、拉科魯尼亞、畢爾包、利雲特，也是2000至2005年的西維爾教頭，他曾提拔了雷恩斯、希素利及沙治奧拉莫斯上一隊。西維爾3月因馬千在歐霸16強負布拉格斯拉維亞而被炒，總監卡柏路斯走馬上任，任教至季尾。

卡柏路斯在場邊如常肉緊，不受病情影響。（視覺中國）

今晨西維爾在爭四大戰中，主場憑洛基美沙與沙拉比亞各建一功，以2︰0挫艾拉維斯，累積49分排第5，仍有機會追上50分的基達菲，爭奪來屆歐聯席位。卡柏路斯在記者會中公開患上慢性白血病（chronic leukemia）的事實︰「病情不影響工作，我生活如常，我仍未接受治療，感謝球會讓我繼續執教，我的決心更勝從前。我以後不會再公布病情，只想大家放心。」

2017年時任西維爾主帥比利素（Eduardo Berizzo）患前列腺癌，後來無大礙，卻因戰績不佳一個月後失業，今季執教畢爾包同樣被辭退，2月起任巴拉圭教練。

西維爾贏波後，在西甲列第5，距離第4的基達菲只有一分之差。（視覺中國）

▼餘下7輪，西甲4至8爭持激烈（按圖放大）▼

西甲前十排名（31輪） 1. 巴塞隆拿 73分 2. 馬德里體育會 62分 3. 皇家馬德里 60分 4. 基達菲 50分 5. 西維爾 49分 6. 華倫西亞 46分 7. 艾拉維斯 45分 8. 畢爾包 43分 9. 貝迪斯 43分 10. 皇家蘇斯達 40分

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