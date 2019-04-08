【法甲】祖普莫亭世紀空門失機　PSG未能提早衛冕法甲（有片）

巴黎聖日耳門（PSG）今晨只要贏波便可提早衛冕法甲，不過取代麥巴比擔正的祖普莫亭（Eric CHOUPO-MOTING）在27分鐘世紀空門失機，令球隊只能以2︰2賽和斯特拉斯堡。這名喀麥隆前鋒賽後道歉，稱為這球而羞愧。

由於法甲次席的里爾作客蘭斯賽和1︰1，榜首的巴黎聖日耳門（PSG）只要在主場擊敗中游的斯特拉斯堡，便可提早法甲兩連冠。PSG缺少受傷的尼馬及卡雲尼，主帥杜慈收起麥巴比，起用去季效力史篤城的祖普莫亭（Eric CHOUPO-MOTING）與小將尼干古（Christopher NKUNKU）任雙箭頭。13分鐘喀麥隆中鋒祖普莫亭門前撞入先開紀錄，客軍在26分鐘由紐奴達哥斯達追平；此時祖普莫亭仍未知道自己快將成為「世紀失機主角」。

祖普莫亭在白界前以左腳控橫皮球，皮球中柱後不入。（路透社）

▼祖普莫亭世紀空門失機逐格睇（按圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

不久後PSG右路突破，尼干古笠過出迎的門將，加上斯特拉斯堡守將未能解圍，以為門前不足兩碼的祖普莫亭可以完成最簡單的工作，怎料他左腳將皮球向橫撞中柱，停在白界上的皮球被後衛輕易帶走，留下只有祖普莫亭無奈的神情，連後備席上的麥巴比也流露出意想不到的表情。

38分鐘安東尼干卡維斯為斯特拉斯堡反超前，之後PSG換入麥巴比，戰至82分鐘終由泰路基拿射成2︰2完場。未能全取3分的PSG仍以20分領前里爾，只要下輪作客里爾和波便足以封王。

賽後憶述：所有事情發生得很快

祖普莫亭今季法甲上陣18場攻入3球，他賽後重提世紀空門失機︰「我以為後衛可以解圍，之後懷疑自己越位，所有事情發生得很快。我接觸到皮球再中柱，這球絕對羞愧，因為只要我不多加一腳的話，就會是尼干古建功了。我為此道歉，不過我們要繼續作戰及抬起頭來。」

Ex- Stoke player Eric Maxim Choupo-Moting pulled off the worst miss of all-time costing PSG the chance to win the Ligue 1 title tonight😱⚽#PSGpic.twitter.com/O6ROlUvlOx#Paris #Choupo #ChoupoMoting #Ligue1 #EpicFail #fail #follow #FolloMe #follwme #folowback — AlexCam (@followalexcam) 2019年4月7日

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