【英超】夏薩特大顯功架助挫韋斯咸　車路士重返第3位

車路士在主場史丹福橋球場迎戰韋斯咸，「藍軍」靈魂人物夏薩特梅開二度，助球隊兩球淨勝韋斯咸。車路士在聯賽三連勝，多踢一場下重返第3位。 車路士主帥沙利盛讚夏薩特今仗的表現，表示一旦他在場上發揮神勇，就能帶領球隊輕鬆獲勝，並指該名比利時球星的身價遠高於1億鎊。

車路士在今輪聯賽主場鬥韋斯咸，阿仙奴與曼聯分別在早前失分，是藍軍收窄差距的大好機會。英格蘭小將赫臣奧杜爾在今仗再列正選，與夏薩特及希古恩一同攻堅。夏薩特在上半場一球精彩的入球先開紀錄，這名比利時球星在禁區外引球推進，憑一己之力先後扭過5名韋斯咸球員，然後左腳施射建功，在24分鐘助車路士領先。希古恩與赫臣奧杜爾在及後的攻門，亦未能射破韋斯咸的大門，藍軍在上半場1球領先。

車路士小將赫臣奧杜爾是役再獲正選上陣的機會。（Getty Images）

+ 3 + 2

車路士在易邊後遲遲未能攻入保險球，韋斯咸在比賽末段更差點扳和，阿拿奧杜域近門頭槌頂中車路士球員出界。大難不死的車路士在90分鐘，夏薩特接應巴克利的妙傳，禁區內再建一功，攻入今季第16個聯賽入球，鎖定兩球勝局。車路士全取3分後，以66分重返聯賽榜第3位，但比熱刺﹑阿仙奴及曼聯多踢一場。

阿拿奧杜域在比賽末段未能扳平，結果再被車路士其後再入一球。（路透社）

夏薩特梅開二度，助球隊以2：0擊敗韋斯咸，多踢一場下暫時升上第三。（Getty Images）

夏薩特今仗梅開二度，再次帶領球隊贏波，主帥沙利在賽後表示只要夏薩特發揮出如今仗的高水平，便十分容易取得理想的戰果，「我們在上半場能夠攻入更多入球，但遲遲未能取得第2個入球，使賽事末段險象環生，幸好夏薩特在今仗表現超水準。當夏薩特交出如此高水平表現的時候，他往往能在關鍵時刻挺身而出，協助球隊取得好成績」。

希古恩在今仗多次埋門，但亦未能有進帳。（路透社）

夏薩特在夏天離隊的傳聞不絕於耳，早前《天空體育》更指夏薩特非常接近加盟皇馬。沙利指出夏薩特在陣中的地位無可取替，即使1億鎊的轉會費亦不足以羅致該名比利時球星，「夏薩特在車路士是非常重要的球員，現時我還未能找到可以取代他的球員，1億鎊轉會費對夏薩特級數的球員而言，或許太便宜」。

車路士領隊沙利賽後盛讚夏薩特，但坦言要留住愛將甚難。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁