【英超】阿仙奴作客0：1不敵愛華頓　前四爭奪戰再添變數

英超聯賽最後5輪，決定歐聯資格誰屬的「前四」爭奪戰仍存極大變數。阿仙奴作客0：1不敵愛華頓全失3分，錯失升上第三位的大好機會，賽後32戰63分守在第四位，落後第三的熱刺1分。

今季作客戰績平平的阿仙奴，先收起射手奧巴美揚，前線只由拿卡錫迪攻堅，奧斯爾和米希達利恩後上支援。主帥艾馬利排出的3421陣式，明顯想盡量做到攻守平衡。

可惜他的如意算盤開波10分鐘已被一次手榴彈攻勢打破，前場左路的界外球，盧卡斯迪治尼將皮球擲入禁區，卡維特利雲的頭槌攻門雖被槍手守將擋出，但伏兵門前的積基爾卡近門補中，愛華頓領先1：0。

愛華頓在領先下愈戰愈勇，經常以勤力的逼搶令阿仙奴難以招架，上半場之後5次攻勢即使未能增添紀錄，卻已令對手招架乏力，自開賽首2分鐘一次攻門後未有任何威脅。

英超：愛華頓中堅積基爾卡近門補中，為愛華頓先開紀錄。（Getty Images）

積基爾卡為愛華頓先開紀錄連環圖

英超：阿仙奴上半場收起奧巴美揚，拿卡錫迪一人在前場獨力難支。（Getty Images）

眼見形勢惡劣，下半場阿仙奴一次過換入奧巴美揚和艾朗藍斯加強攻力。這個調動幾乎立即奏效，48分鐘奧巴美揚右路傳中，愛華頓門將比克福特快拿卡錫迪一步拍走，皮球落在藍斯腳下，他第一時間乖巧窩利笠射，稍為高出掠門而過。

阿仙奴搶回不少攻勢，可是連返攻門均無功而還後，愛華頓再次發動猛攻。基菲爾施古臣和李察利臣的攻門不是被阿仙奴門將連奴及時救出便是射失。愛華頓的攻門多達22次當中6次中框，足足是阿仙奴的3倍有多。

前線星將如雲的阿仙奴，最終0：1敗走愛華頓，7次攻門只有2次中框，看來領隊艾馬利未來尚需下很多工夫調整球隊。

今仗雙方均非常落力，阿仙奴的奧斯爾與愛華頓守將高文互相推撞。（Getty Images）

英超前四爭奪戰最新形勢

賽後阿仙奴32戰63分守在第四位，車路士同得63分但因得失球差仍在第五，早前不敵狼隊的曼聯以61分依然在第六位。熱刺則以64分保持第三位。

主隊愛華頓賽後以43分排第十，他們近三仗已接連擊敗車路士、韋斯咸和阿仙奴，狀態甚勇。

英超聯賽榜最新形勢（英超賽會網頁截圖）

+ 2

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁