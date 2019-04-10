【乒乓球】港隊10人攜手戰世錦賽　冀混雙衝牌　單打搶分升排名

乒乓球世界錦標賽單項賽本月21日匈牙利布達佩斯舉行，有別以往幾屆，今年名單上除了出現了蘇致及朱成竹的新名子，黃鎮廷、李皓晴及杜凱琹領軍的擔子亦更為重，皆因世錦賽積分將影響東京奧運團體賽的資格。 就如總教練陳江華所說，「若帶包袱上場，不會取得好成績」，如何壯大新一代「大哥」、「大姐」的心臟，才是乒乓隊現今的最大命題。

世界錦標賽單項賽即將舉行，男子港隊將派出黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男、蘇致出戰，女隊則由杜凱琹、李皓晴配上吳穎嵐、蘇慧音及朱成竹出擊。黃鎮廷/杜凱琹曾在2015及2017的世錦賽取下混雙銅牌，何鈞傑/李皓晴亦於去年亞運混雙一奪銅牌，令人不禁對今屆的混雙項目付予期望。惟黃鎮廷直言衝擊獎牌難度愈來愈高：「相信對手對我們研究及了解多了，事實拿獎牌一年比一年難，不過兩面世錦賽銅牌是動力，希望能挑戰冠、亞軍。」

香港女隊將派出杜凱琹（左二起）、李皓晴、吳穎嵐、蘇慧音（右三起）及加上首度出戰的朱成竹。（張浩維攝）

男子港隊將派出黃鎮廷（左三起）、何鈞傑、林兆恒、蘇致及吳柏男出戰。（張浩維攝）

里約奧運過後，老將唐鵬和帖雅娜不復見，前屆起的世界賽香港乒乓已由黃鎮廷、李皓晴及杜凱琹領軍，然而走過兩屆賽事及去年亞運，他們今屆除了衝擊獎牌，更是要帶領球隊闖入2020年東京奧運。

惟今屆奧運團體賽的資格有別於過往，團體賽男女各有16支球隊參賽，主辦國日本直接獲得資格，其後6大洲資格賽冠軍隊及明年1月奧運會資格賽之頭9隊隊伍將獲取其餘15個奧運入場券。值得一提的是，奧運會資格賽的種子排名決於球手的個人世界排名，因此在世錦賽的單打項目，港隊亦不容忽視。

黃鎮廷（右二）及杜凱琹（左）曾在2015及2017的世錦賽取下混雙銅牌，但二人亦認為今屆衝擊獎牌難度比以前高。（張浩維攝）

總教練陳江華認為在此新的奧運計分方法下，香港女隊比男對更有利。（張浩維攝）

李靜：女隊無疑有競爭力

總教練陳江華直言如此「新玩法」，球員比以往更要追趕排名：「世錦賽是積分最多，所以希望球員藉此提升世界排名吧；我們雙打或混雙取得成績，但不希望就此讓人覺得我們單打具重實力，事實還有不足，需要放下架子去拼搏。」相比男隊，陳江華認為在此新計分方法下香港女隊反之有利，皆因杜凱琹（12名）、李皓晴（35名）、蘇慧音（41名）的個人排名略佔優勢。

但教練李靜卻認為女隊無疑具競爭力，惟欠的是一顆強大的心態：「如果個人排名不好，影響了奧運資格賽的種子排名，然後第一第二圈或面對中國、朝鮮，那對港隊非常不利；當然她們的實力不錯，但往往心裏的慾望不夠，很多時要教練說一句，球員才會醒覺幾秒。」談到杜凱琹、李皓晴在後「帖姐年代」的領軍，「靜哥」還是希望能夠是三人力量衝擊奧運：「老實說，蘇慧音也有帶領球隊的能力，我們女隊就是勝在實力平均，如三人能做到齊上齊落，東京奧運入場券志在必得。」

港隊共5男5女參加世錦賽，當中男單蘇致及女單的朱成竹是首次與。（張浩維攝）

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