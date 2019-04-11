【歐聯】法蘭基迪莊撐起阿積士中場線　艾歷尼：專人看管都冇用

祖雲達斯與阿積士在歐聯16強次回合分別反勝晉級，兩軍在8強互撼，首回合在阿積士主場上演，結果雙方打成1：1平手。 雖然阿積士未能在主場報捷，但他們的中場主力法蘭基迪莊表現亮眼，亦使祖雲達斯的主帥艾歷尼盛讚。

C朗拿度在歐聯8強首回合賽事及時復出，在完上半場前接應簡斯路傳中，插水式飛頂頭槌破網，但阿積士在下半場甫開賽不消30秒，大衛拿尼斯（David Neres）在左路突破推入大位，右腳熨射得手扳平，雙方其後未能改寫紀錄，結果以1：1完場，握手言和。

傷癒復出的C朗拿度隨即有進帳，但未能助祖雲達斯贏波而回。（路透社）

阿積士的大衛拿尼斯在下半場開賽不消1分鐘，便攻入扳和一球。（路透社）

阿積士中場法蘭基迪莊（Frenkie De Jong）在今年1月落實以7500萬歐元的轉會費，將於今夏轉投巴塞。年僅21歲的迪莊在今仗完美證明自己身價，他的發揮八面玲瓏，助攻助守，確實是球隊不可或缺的一員。法蘭基迪莊在今仗全場一共117次觸球，90次成功傳球，3次攔截及1個射門，以一己之力帶動整條阿積士的中場線。該名21歲的荷蘭球員的117次觸球，亦成為自2010年來，最年輕的球員在歐聯創出超過117次觸球紀錄。

法蘭基迪莊在今仗「滿場飛」，無論進攻及防守亦看見他的身影。（路透社）

祖雲達斯的主帥艾歷尼，同樣盛讚法蘭基迪莊今仗的表現，「迪莊在今仗發揮非常突出，我們在上半場曾經以賓坦古亞看管他，但他隨即洞悉而改變踢法，他的確是阿積士今仗的進攻泉源，我們亦難以防守他。」

祖雲達斯主帥艾歷尼在賽後亦大讚迪莊表現突出。（路透社）

阿積士在今季歐聯賽事中，僅嘗一場敗仗，迪莊在賽後訪問時，直言希望球隊可以繼續保持強勢，延續歐聯之旅，「我們球隊在今季歐聯發揮相當不俗，亦希望可以繼續角逐錦標，我們在16強淘汰皇馬後，球隊上下亦相信有能力擊敗任何對手，即使有隊友停賽，只要繼續發揮出好表現，我們依然有望晉級。」

阿積士的迪莊（左）及隊長迪歷特（右）合力助球隊在首回合保持不敗。（Getty Images）

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