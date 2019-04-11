【歐霸】車路士征布拉格或收起夏薩特　留力英超戰利物浦

歐霸8強首回合賽事將在今晚（11日）深夜上演，車路士與阿仙奴將分途出擊，爭奪4強資格。「藍軍」將作客捷克的布拉格斯拉維亞，主帥沙利表示主力夏薩特或許於今仗休息，準備出戰周日與利物浦的聯賽。 布拉格斯拉維亞 對 車路士 4月12日凌晨3︰00 Now644/有線602/662直播

車路士在英超3連勝，暫時重登聯賽第3位，在本周日將惡鬥利物浦，對他們的聯賽排名大有影響。「紅藍大戰」前，車路士將在歐霸8強首回合作客捷克，首度與布拉格斯拉維亞在歐洲賽場碰頭。車路士的主力夏薩特對球隊的表現甚有影響力，他在最近兩場交出3個入球及1個助攻，助球隊兩場輕取對手。

夏薩特在近兩仗攻入3球，今仗或許避戰準備周日戰利物浦。（路透社）

沙利在賽前表示布拉格斯拉維亞的攻力強勁，球隊需要做好防務，「我們不能小覷布拉格斯拉維亞的攻力，他們上一圈在西維爾身上取得6個入球，所以我們的後防必須小心，否則將付出沉重的代價。」

布拉格斯拉維亞在16強淘汰西維爾，沙利指必須做好防務。（路透社）

車路士有周日戰利物浦的後顧之憂，沙利有意以輪換出戰，收起包括夏薩特在內的5至6位球員，為周日鬥利物浦作好準備，「我們在周一才戰畢上仗聯賽，球員的體能或未能好好回復，但我們在本周日亦要戰利物浦，我們需要作5至6個調動。夏薩特略見疲態，在早前的訓練也只專注在回復訓練上，我將視乎他的體能狀況決定會否派他上場，畢竟他必定在本周的聯賽上陣。」

沙利指夏薩特略見疲態，仍然未知會否派他上陣。（路透社）

沙利指車路士有後顧之慮，或以輪換征戰布拉格。（路透社）

談及早前因醉駕被捕的真禾特，沙利表示將在未來數日與他會面，而沙利亦為真禾特缺少上陣機會解畫，「我早在去年8月已向真禾特表明他並不適合在我的體系中，但他也選擇留在隊中，我當然尊重他的決定。我與他的關係不錯，但很可惜他未有機會證明自己的能力，我亦讓他自由離隊。對於真禾特在早前醉駕被捕，我們未有機會就此事會面，但在歐霸首回合將與他見面，了解事情經過。」

▼英超下輪直播賽程（按圖放大）▼

真禾特早前因醉駕被捕，沙利表示將盡快與他會面，了解事件始末。（Getty Images）

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