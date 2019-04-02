【英超】VR技術重播車路士問題球　加歷查親證助理裁判視線受阻

車路士對卡迪夫城的爭議性入球，相信成為不少球迷茶餘飯後的話題。卡迪夫城被問題球追平，及後更全失3分，主帥禾諾克在賽後炮轟球證執法水平低。 《天空體育》的節目《Monday Night Football》中，評述員之一的加歷查以VR模擬當時情況，指旁證未能察覺越位亦是情有可原。

車路士作客卡迪夫城的英超賽事，在84分鐘艾斯派古達在越位位置近門頭槌得手扳和，但球證與旁證亦未有任何表示，結果車路士在末段憑羅夫度斯卓克建功，反勝2：1。卡迪夫城在主場痛失3分後，老帥禾諾克（Neil Warnock）隨即大發雷霆，直斥英超球證執法水平極低。

車路士隊長艾斯派古達頂入爭議性一球，結果協助球隊反勝。（路透社）

禾諾克在今仗多次向第四旁證投訴，更在完場後走入球場內，與球證理論。（路透社）

《天空體育》的足球節目《Monday Night Football》在最新一集中，亦再有研究這球問題球，節目的主持之一加歷查則提出一項新觀點，指旁證或因被韋利安阻擋視線，並透過VR模擬當時旁證的視點，證明旁證的視線或受韋利安所影響，而未能看到在越位位置的艾斯派古達。

An understandable decision?@Carra23 takes a look at Cesar Azpilicueta's controversial winner for Chelsea against Cardiff from the linesman's point of view 👀 #MNF pic.twitter.com/Se2EDAFsd9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 1, 2019

加歷查指旁證在該情況下，未能判斷為越位亦是情有可原，更向他表示同情，「旁證的視線確實受到韋利安的影響，在球賽進行的電光火石的一剎那，他根本難以在當刻下判斷。我並非為球證而辯護，而是旁證在當刻被阻，未有任何表示是合理的做法，所以我對球證感到難過，我們需要易地而處，球證亦絕對有他們的難處。」

另外，卡迪夫城主帥禾諾克在完場後與球證理論及怒斥英超球證水平的言論，根據《天空體育》的消息指，該名老帥將不會受到足總的懲罰。