【西甲】迪亞高哥斯達侮辱球證母親被罰停賽8場　提早收「咧」

西班牙足球協會宣布，重罰馬德里體育會前鋒迪亞高哥斯達停賽8場。由於馬體會已經在盃賽出局，西甲只餘7輪，所以哥斯達提早收「咧」。馬體會有10日時間提出上訴。

在過去周末馬體會0：2不敵巴塞隆拿的西甲聯賽中，迪亞高哥斯達在28分鐘因侮辱球證文沙路（Jesus Gil Manzano）被罰紅牌。經聯賽紀律委員會審視球證報告及現場錄音後，西班牙足球協會今日宣布對哥斯達的追罰，這名西班牙前鋒停賽8場；哥斯達出言侮辱球證文沙路的母親被罰4場，他領紅後捉住文沙路的手臂亦被罰4場。馬體會有10日時間提出上訴。

上周末對巴塞的聯賽中，迪亞高哥斯達鬧球證被逐。（視覺中國）

如果馬體會不上訴的話，哥斯達將提早收「咧」，因為馬體會已經在歐洲賽及西班牙盃出局，至於西甲亦只餘7輪，所以他停賽8場的話，就要下季才能復出。此外，西班牙足球協會還罰哥斯達6010歐元，另罰馬體會2800歐元。

馬體會教練施蒙尼在當日比賽後說：「我問了球證，他告訴我哥斯達跟他說的話。我們見到巴塞球員也做了同樣的事，在球證面前大吵大鬧，但他們沒有被逐。如果哥斯達真的有講到那些話，他被逐是正確的。」馬體會現以31戰62分排西甲次席，以11分落後榜首的巴塞外，以2分領前皇家馬德里。

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