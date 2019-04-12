【歐霸】藍斯獻入球　阿仙奴兩球挫拿玻里　夏薩特後備車路士小勝

阿仙奴與車路士兩支倫敦球會在歐霸8強首回合齊響頭炮，阿仙奴在主場憑藍斯及對手的烏龍球，以兩球淨勝拿玻里；車路士出戰捷克先收起夏薩特，完場前由馬高斯阿朗素頂入全場唯一入球，作客以一球擊敗布拉格斯拉維亞。

阿仙奴在酋長球場迎戰拿玻里的歐霸8強首回合，奧斯爾﹑奧巴美揚及藍斯等主力悉數披甲，兵工廠今場局勢不俗，在上半場便攻入兩球。

拿卡錫迪在右路策動攻勢，傳送予禁區內的美蘭尼爾斯，隨即轉身橫傳予後上的艾朗藍斯撞射入網，再度在酋長球場球迷面前再獻入球，在14分鐘領先1：0。阿仙奴的盧卡斯托拉拿在及後時間，在禁區外後腳擺脫對方守衛後起腳，省中高列巴尼（Kalidou Koulibaly）改變方向入網，在25分鐘拉開優勢。

下季轉會的藍斯依然大有貢獻，再度在酋長球場獻入球。（路透社）

盧卡斯托拉拿的遠射省中對方球員入網，擴大領先紀錄至兩球。（路透社）

拿玻里的恩斯治尼在下半場曾攻破阿仙奴大門，但越位在先入球無效，未能取得重要的作客入球，結果阿仙奴在主場淨勝拿玻里兩球，首回合旗開得勝。兵工廠在主場繼續強勢，在最近8場主場球賽全勝。相反，拿玻里延續其作客英格蘭的尷尬戰績，在最近9場作客英格蘭球會的賽事，錄得1和8負的劣績。

阿仙奴憑藍斯及對方烏龍球，以兩球淨勝拿玻里，錄得主場8連勝。（路透社）

戰畢今季後將轉會祖雲達斯的艾朗藍斯，今仗繼續表現亮眼，攻入首個入球。阿仙奴連績兩季角逐歐霸盃，藍斯至今合共交出6個入球及2個助攻，在歐霸的貢獻冠絕全隊。

藍斯在賽後表示今仗淨勝對手是對晉級重要的一步，並對次回合賽事充滿信心，「在兩回合的歐洲賽中，盡快取得首個入球是相當重要，其後我們在上半場鞏固優勢，對晉級的形勢有利。作客的賽事絕不容易應付，希望球隊能夠延續今仗的氣勢，在次回合取得好成績晉級。」

另一支倫敦球會車路士則作客捷克的布拉格斯拉維亞，主帥沙利在賽前表示或收起夏薩特，而該名比利時球星果然先列後備。只是車路士久久未能打破對手大門，夏薩特遂於59分鐘入替加強攻力。直至86分鐘，韋利安一次右路傳中，馬高斯阿朗素衝前頭槌打破悶局，結果一球力克主隊。

馬高斯阿朗素在比賽末段頂入奠勝一球，作客擊敗布拉格斯拉維亞。（路透社）

夏薩特一如所料先列後備，並於下半場後備入替。（路透社）

賓菲加在主場4：2擊敗大部分時間打少一人的法蘭克福。（路透社）

雖然辛迪卡索拉的12碼建功，惜維拉利爾在主場1：3不敵華倫西亞。（Getty Images）

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