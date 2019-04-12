【英超】哈利卡尼韌帶嚴重受傷　英媒料提早收「咧」缺席歐國聯

熱刺昨日宣布，前鋒哈利卡尼左足踝側韌帶嚴重受傷。據英國傳媒估計，卡尼會提早收「咧」，並緣盡今夏的歐國聯決賽周。

在周二熱刺主場贏曼城1：0的歐聯8強首回合中，熱刺射手哈利卡尼在下半場與對手戴爾夫爭波時受傷，即時退下火線，賽後左腳穿上保護鞋並要撐拐杖離場。熱刺領隊普捷天奴亦對卡尼的傷情不感樂觀，不排除提早收「咧」的可能性。

哈利卡尼在下半場與戴爾夫爭波時左腳受傷。（路透社）

熱刺在當地時間昨晚（4月11日）於官網發表聲明，經過兩日檢查後，證實卡尼左足踝側韌帶嚴重受傷，球會的醫療人員會密切關注他的情況。熱刺並沒有透露卡尼的復出日期，而英國傳媒就普遍估計他提早收「咧」，其中《每日電訊報》稱卡尼要養傷3個月，還會錯過6月在葡萄牙舉行的歐國聯決賽周。

另外，熱刺在同一份聲明中公布，中場迪利阿里在周二的歐聯受傷，左手骨裂。熱刺會繼續監察阿里的情況，以決定他能否在周末對哈特斯菲的聯賽披甲。

迪利阿里在歐聯比賽中左手骨裂。（路透社）

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