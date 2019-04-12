【羽毛球】李宗偉憶述知悉患癌後痛哭　牙醫朋友介紹他到台灣治療

馬來西亞羽毛球手李宗偉接受電視節目訪問，談及去年發現患癌的經過，最初心情很低落，多次哭泣，但在牙醫朋友介紹下，決定到台灣治療。他表示看羽毛球陪伴他捱過整個療程，他想復出的原因是為了夢想，希望用年半時間取得奧運資格。

36歲的李宗偉接受電節目《傳召大人物》的訪問，講到去年發現患鼻咽癌的經過。李宗偉記得最初發現出問題是去年的印尼公開賽，「在星期五的早上，突然間我這邊腫了，淋巴不能轉。」隊醫認為李宗偉是太累了，因為他當年打完馬來西亞公開賽決賽，隔天就飛去印尼比賽，所以回國後，教練就叫李宗偉好好休息一星期。

李宗偉續說：「星期一及星期二休息，然後到星期三的時候，我覺得在家很無聊，就拿了拍套去訓練了，回來自己駕車，我摸摸我的頸，為什麼還未消腫？平時拗到手腳，可能是兩三天就消腫了。」李宗偉覺得不對勁，翌日就去醫院檢查。

李宗偉接受電視節目訪問，講到他的抗癌經歷。（資料圖片/Getty Images）

「檢查過後，突然間那個醫生就講你坐着，我跟你檢查鼻子，然後他就說，你看你的鼻子後面生了一塊肉。」醫生就抽取部分組織化驗，那時李宗偉完全沒有意識到是癌症，甚至不太上心，到之後的星期一，他如常恢復訓練。完成那天早上的訓練後，他回家吃飯及午飯。

李宗偉得悉患癌時：為什麼會選擇我

李宗偉續說：「睡醒的時候，我就開手機看CCTV，我看到老婆坐在客廳，她爸爸媽媽坐在那邊，然後我覺得應該是不好的成績（檢查報告結果）啦。」他拿住拍套下來客廳，準備去訓練，「我就問第一句，老婆，醫生有沒有給成績？我老婆就哭了，她哭我就知道不好的成績。然後我整個包就跌下來，跌下來後我就自己哭，為什麼會選擇我。我走上樓上跟媽媽講，我媽媽就抱着我哭。」

李宗偉之後告訴教練，「他（教練）整個人傻了，不懂得要講話，不會跟我講話了。」其實，李宗偉那時也難以接受，十分沮喪，「心情很低落，每天都會哭，但是我覺得哭也沒有用，也要開始去了解怎樣去治療。」

李宗偉表示在去年印尼公開賽時發現頸部腫脹，之後檢查，得悉患上鼻咽癌。（資料圖片/Getty Images）

李宗偉之後去看醫生，醫生建議他作更詳細的檢查，因為不想被太多人知其病情，所以他最初要偷偷摸摸，「晚上像小偷這樣跑去醫院，有人嗎？跑進去裏面做磁力共振。然後明天8點半醫院就開，他叫我7點就到那邊，再做電腦掃瞄。」當醫生告訴李宗偉鼻咽癌的時候，他全身發抖。

台灣醫生有信心治好李宗偉

最初，李宗偉打算留在馬來西亞治療，但他去看完牙醫後，就改變了決定，「我跟醫生講，我要補牙，補一年的。」牙醫就覺得很奇怪，李宗偉太太就向牙醫和盤托出。李宗偉憶述：「他第一時間就問我，你去哪裏治療？然後我老婆說，我們下星期三就要開始去梳邦治療。他就說，你為什麼不去台灣？」

那個牙醫就幫李宗偉聯絡，將他的報告傳給台灣的醫生。李宗偉說：「他講那個醫生說，你這個病情，是在台灣就像你們馬來西亞感冒一樣，就在台灣很普通。」台灣的醫生表示很有信心，而且全亞洲只有4個地方有治療的設備；因為溝通問題，他不會去日本及韓國，去中國好像比較麻煩，所以還是台灣比較好。

李宗偉希望復出，出戰明年奧運。（資料圖片/Getty Images）

在台灣治療的那段日子，李宗偉表示是羽毛球陪他捱過去，「那個階段6個星期，我覺得還好，因為每個星期都有羽毛球比賽，能在電視機前看隊友打，或是看其他國家的朋友打，我覺得那個時間會過得比較快一點。」如今，李宗偉的鼻咽癌已經痊癒，計劃復出。

談到抗癌後的最大領悟，他說：「什麼都不重要，健康最重要。我會多一點時間陪家人，然後有時間會多一點陪小孩。」對於復出，他則說：「其實羽毛球想打下去，想追求自己的夢想。」

除了抗癌經歷外，主持人還問到李宗偉如何面對輿論。李宗偉表示做得羽毛球運動員，就預計到贏波會被萬人讚賞，輸波則會被大家批評，所以成名後已經不看報紙，也很少上社交網站。

不過，避到報紙，但總避不到出街時遇到其他人，他記得：「行街時，人家看到我：『李宗偉你好！為什麼你每次都輸給林丹的！』然後我就說，先生，是的，我每次都輸給林丹。我只能笑笑地跟他說，我也想勝的，就是我下個比賽會用我最大努力去拼！」

在剛過去的大馬公開賽，未能參與的李宗偉與好友兼老對手林丹見面。（資料圖片/Getty Images）

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