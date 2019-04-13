【排球】楊秀美泰職回流　月尾領國際征亞冠盃

香港首位晉軍職業隊的女排戰將楊秀美（阿Mi），上月尾在泰職聯賽及超級聯賽奪雙季告別兩年職業排球生涯，並宣告退別香港隊。惟她的「排球火」並沒有熄滅，盼一棒傳一棒傳承香港女子排球魂：「不會放棄排球，希望能向小將分享經驗，盼能以助教或教練角色參加下屆亞運會。」 攝影：葉詩敏

由去年起取代女排大獎賽的世界女排聯賽（VNL）今夏強勢回歸，香港站在6月4至6日假香港體育館舉行，屆時中國女排、日本、意大利和荷蘭4支勁旅訪港爭奪總決賽資格，首日將上演令人期待的「中日大戰」戲碼。

大會今午在奧海城舉行記者會，並邀請了中國女排名將張磊與結束泰職回港不久的楊秀美分享排球生涯經驗。後者認為退役是個正面的決定：「香港隊的訓練時數密集，自己有傷患在身，加上現在有很多年輕有活力的球員入隊，是時候退下來，讓她們有更多機會上場吸收經驗。」

阿Mi與張磊在台上分享排球經驗，二人認為堅持便是一切。（葉詩敏攝）

阿Mi期待香港站賽事：「中國在世錦賽準決賽不敵意大利，很想看看郎平在幾個月內如何調整去應付懂得運用身高優勢的意隊。」（葉詩敏攝）

重返國際領軍征天津亞冠盃

效力港隊15年的阿Mi謂不會完全離開港隊，已取得國際教練牌的她目標是5至10年內能成為青年軍或港隊教練：「希望能以自身經驗幫助到香港球員，好想能參加亞運會，不過不是以球員而是以教練身分，助她們愈打愈好。」

由泰職回流後她將重返本地球會國際女排，去年返港坐鎮助國際奪得會長盃季軍的她，正為4月25日展開的亞洲冠軍球會盃準備，帶領代表香港出賽的國際征戰：「這段時間會訓練和教波，也會利用這個空間思考完成亞冠盃、代表香港的賽事後的路該怎麼走。」



「目標是5至10年內能幫助到青年軍甚至是港隊。」阿Mi盼能轉換身分效力港隊。（葉詩敏攝）

國際將代表香港出戰球會亞冠盃，這位香港職業女排第一人會再「為港披甲」。（葉詩敏攝）

中國女排張磊：贏得易金牌便沒有價值

上海女排接應手張磊訪港為香港站宣傳，全程笑臉迎人的她表示期待看中國女排的表現，這一站中國女排將遇上日本和意大利等勁旅，中國女排在世錦賽更兩負意大利：「每場都是硬仗，3支球隊都有特色，要看中國女排自己的發揮了。」

她笑謂焦點當然還是落在主攻的隊長朱婷：「那時在隊中看到朱婷第一年上隊，看到她這些年的成長，這小朋友特別刻苦，訓練特別認真，默默努力、為人低調，令人敬佩。」

倫敦奧運代表張磊平易近人，訪港兩次的她笑謂香港站特別親切。（葉詩敏攝）

中國女排在東京奧運衛冕之路不容易，資格賽已落入「死亡之組」，同組不僅有實力強勁的土耳其，還有德國和捷克兩支歐洲強隊，想要以小組首名姿態獲得奧運資格還需在與土耳其交鋒中取勝，這名倫敦奧運代表表示：「如果很容易就拿到冠軍，金牌就沒有甚麼價值了，就是有競爭才好。」她透露因球隊訓練日程，未知能否來港支持中國女排。

張磊大讚朱婷，同時表示以朱婷為首的中國女排，每個球員都努力付出了很多。（葉詩敏攝）

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