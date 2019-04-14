【英超】般尼前鋒「吻下來豁出去」　球證甸恩黃牌贈兩當事人

英超護級大戰，般尼憑基斯活特梅開二度以2︰0主場擊敗卡迪夫城，形勢一面明朗。賽後焦點不是球證甸恩沒有在般尼守衛明顯手球下判12碼予卡迪夫城，卻是般尼前鋒班尼斯「情不自禁」領黃。

般尼憑基斯活特在31分鐘及92分鐘入球，主場以2︰0勝卡迪夫城。不過今場球證甸恩的判決爭議不遜於曼聯勝韋斯咸一役。般尼最少兩次禁區內手部接觸到皮球，但就算旁證舉旗示意12碼，球證甸恩仍不為所動。

完半場前祖爾賓納迪因攔截班尼斯犯規，引來般尼前鋒艾殊利班尼斯（Ashley BARNES）不滿。二人初時撞胸口，班尼斯疑似「情不自禁」地主動親嘴了賓納迪的鼻樑兩次，後來被卡迪夫城球員推開。球證甸恩向二人出示黃牌，英超官網沒有解釋班尼斯領黃原因，只說明賓納迪黃牌源於粗野犯規。

般尼的班尼斯（中）以二連吻表達不滿，不過卻因此獲得一面黃牌。（Getty Images）

▼班尼斯情不自禁及般尼2︰0卡迪夫城圖輯（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

Ashley Barnes cuando se enoja responde con amor. #Respect

pic.twitter.com/RE8QNvyWuf — José Manuel Escobedo (@Jomanues) 2019年4月13日

卡迪夫城以33戰28分排第尾三，以5分落後少踢一場的白禮頓，護級勢危；般尼34戰38分排14，以10分領前卡迪夫城，已接近完成護級任務。卡迪夫城主帥禾諾克（Neil Warnock）再次認為判決對球隊不利︰「我已不知道應說什麼，旁證認為是12碼，第四球證指主球證甸恩說那是身份一部份不是手球，我為球員而沮喪。」

般尼的班尼斯被賓納迪犯規，二人最終各領一黃。（Getty Images）

▼英超爭冠入直路，曼城及利物浦餘下賽程一覽（按圖放大）▼

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