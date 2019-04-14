【菁英盃】理文4：1大勝夢想首入決賽　陳曉明：做青訓需犧牲

季前，理文以新陣容、新教練團亮相，希望在新季港超聯作一番衝擊，未料目前排名卻是令人失望的第9位。 經過整季不如意，努力終有回報，理文今日（14日）在菁英盃4強大戰同樣以本地年輕球員為重的夢想FC，終在「理想大戰」踢出全季最爽快的一場勝仗，在鄭兆均、余沛康兩名年輕球員入球下，4：1大勝，隊史首度打入決賽。 「做青訓不只使錢那麼簡單，而會犧牲某些事。」理文主帥陳曉明如是說，他們將在4月27日跟佳聯元朗在決賽交鋒，這群本地新地軍，最後又能否以隊史首個冠軍，證明理文在他們身上的投資值得？

理文及夢想均起用不少年輕本地球員，即使在菁英盃要按例起用2名U22球員，但理文的余煒廉、鄭兆均，夢想的林樂勤、林衍廷，皆是聯賽常規正選，兩軍除個別傷兵外，陣容與平日出戰聯賽或其他盃賽無異，亦因而得以在菁英盃走得更遠。

夢想FC上半場憑林樂勤（右）在左路發難，攻勢不少。（高詩琦攝）

鄭兆均（右二）完半場前射入世界波。（高詩琦攝）

夢想早段以一貫的主攻踢法迎戰，但先開紀錄的卻是理文，11分鐘，尼迪利前場穿針引線，造就史提芬彭利拿突破越位射入成1：0，5分鐘後「黃黑軍」再有一次大好入球機會，彭利拿及沙普夫先後施射，終被對手解圍。

夢想在19分鐘，由兩位U22小將合作製造攻勢，林樂勤左路落底橫傳，林衍廷門前未能剷中皮球，久攻不下，完場前更遭理文翼鋒鄭兆均把握一次罰球攻勢，在左邊畸角位附近起腳射入「世界波」，皮球直飛遠柱死角入網，理文得以領先至2：0。

早前代表香港出戰U23亞錦賽外圍賽的鄭兆均，今仗表現出眾。（高詩琦攝）

余沛康入球 理文全隊慶祝

兩軍換邊後陷入拉鋸，夢想控球雖多，但面對縮後的理文一直無計可施，81分鐘理文一次反擊，余沛康接應沙普夫直線單刀射破屠俊翹十指關，令主教練陳曉明及其他職球員都不禁衝入球場，一同慶祝。

補時階段，理文由後備入替的周家樂一次左路傳中，夢想中堅梁國威欲解圍時跌倒，手部觸及皮球遭吹罰12碼，干沙利斯操刀射入，儘管夢想稍後由林衍廷扳回一球亦已返魂乏術，理文終以4：1大勝一場，隊史首度打入決賽。

余沛康在完場前攻入一記漂亮的單刀，達成個人入球目標。（高詩琦攝）

余沛康入球令理文領先至3:0後，全軍職球員興奮慶祝。（高詩琦攝）

余沛康：球隊很努力走自己一套

入球功臣之一的余沛康賽後坦言興奮，除因達成要取得至少一個入球的個人目標，亦希望勝出這場關鍵戰役，能成為「很大很大的強心針」：「我不覺得球隊整季都很差，而是飄忽，不夠穩定......球隊今季很努力走自己一套。」

他又指理文的一切都是「由零開始」，望球迷體諒：「希望大家明白，很多事不是半年、一年就完成得到，希望這一場可以成為里程碑，證明我們今季努力沒白費，將來都可以繼續用球隊風格，踢之後的比賽。」他期望在決賽為理文奪得隊史上首個錦標。

理文主教練陳曉明（紅衫）賽後獲球迷邀請合照。（高詩琦攝）

陳曉明喜見「余沛」有回報 指對元朗難應付

主教練陳曉明早前經歷多番失意，在余沛康攻入第三球時不禁衝入場慶祝，他坦言不止因為如釋重負，更為「余沛」高興：「余沛是個很好的球員，但今季有時他未必發揮得好、或在適應打法，他練波很務實、很努力，有時無得踢也不會有負面情緒，做教練最開心是見到球員有回報。」

他讚揚鄭兆均和余煒廉表現出色之餘，亦坦言戰績不佳令球隊上下都受莫大壓力，但指出做青訓就是會有所犧牲：「犧牲就是年輕人始終會不穩定、會衝動，最大投資就是有時會受打擊，我也想出8個入籍（兵）、4個外援，這是錢的問題，要平衡才最困難，整個聯賽，我們跟夢想用的入籍兵最少。長遠我們會否繼續這樣發展，不知道，但這就是我們一開始的投資。」

理文中堅余煒廉（右）年僅20歲，是今季最佳青年球員熱門之一。（高詩琦攝）

理文將在4月27日的菁英盃決賽，與由郭嘉諾領軍的佳聯元朗爭奪冠軍，理文陣中更有不少球員、甚至教練倒戈，包括上季領元朗奪高級組銀牌的理文教練曾昭達、球員如余煒廉、譚樂軒、陳衍光、黃炎堃、彭梓鍵等，上季均效力元朗，陳曉明坦言對元朗一戰很難應付：「對元朗會是很接近、很難踢的比賽，元朗今季很順、很有氣勢，第二輪對元朗本希望踢個痛快，但太快有球員被逐，希望決賽全員再踢，可以踢得更好。」

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