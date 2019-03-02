【菁英盃】「All Out」元朗搏盡首晉四強　高美斯戴帽領南區大勝

菁英盃最後一輪分組賽今日（3月2日）上演，足總特別於青衣運動場安排「雙料娛樂」，結果尾場佳聯元朗於629名球迷見證下，即使有近一小時需十人應戰，仍能以4：2逆轉夢想FC，雙方攜手晉級四強，並將富力R&F踢出局。 而頭場的南區憑高美斯個人包辦3個入球，以3：0輕取凱景，出線與否需視乎理文明日迎戰傑志的戰果。

由於富力R&F昨日擊敗和富大埔，元朗若要出線4強，今仗獲勝是唯一選擇。夢想派出4位U22球員應戰，開賽初段雖踢得較被動，惟小將潘栢安23分鐘接應柏保路頭槌二傳，近門撞入成1：0。

元朗5分鐘後火速扳平，夢想門將梁文禮手槌打出角球不遠，基爾頓左路斬入禁區，由慕沙飛頂破網，元朗追成1：1。處於上風的元朗32分鐘卻有守門員陳嘉豪出迎，於禁區外踢跌單刀的亞哥斯達領紅，不過十人應戰的元朗繼續向夢想施壓，完半場前基爾頓右路地波傳中，尾柱的陳曉鋒輕鬆射入空門，助半場元朗反超前2：1。

陳嘉豪上半場32分鐘便領紅被逐，但元朗上半場尾段仍佔優。（袁志浩攝）

馬高斯轟世界波扳平 王睿窩利抽射回敬

換邊後形勢逆轉，夢想先有彭超然禁區外兩度起腳，但都遭葉嘉宇拒於門外。戰至66分鐘，夢想中場馬高斯離門30多碼轟入世界波，元朗出線再亮紅燈，不過僅7分鐘後「橙衫軍」由地獄重返天堂，中堅王睿禁區外以一球窩利抽射回敬，皮球貼地直飛網窩，元朗以3：2再度領先。

元朗在82分鐘由法比奧接應罰球頂入埋齋，結果以4：2驚險擊敗夢想，以9分首名出線4強，而與富力同得7分的夢想，則以較佳對賽成績次名晉級。

王睿射入個人今季第3個入球，助元朗再度領先，此子剷草兼瞓地興奮慶祝。（袁志浩攝）

+ 5 + 4 + 3

「All Out」搏贏創隊史 郭嘉諾：後防球員創造驚喜

賽後元朗主教練郭嘉諾以「All Out」形容球隊今仗處境，即使是已有四面黃牌在身的後防重心杜馬思，以及仍有輕傷的卡立亦要上陣搏殺，但他坦言球隊搏贏了東方龍獅及和富大埔，今仗亦沒有退縮的餘地，並大讚至今攻入3個入球的王睿技術夠全面，「這仗球員製造了很多驚喜，射入第二至四球的竟然是左閘及兩名中堅，我們前線兵源未足，只可靠球員後上，很感激他們助球隊首度晉級菁英盃4強。」

談及新簽入的「壞孩子」卓耀國，郭嘉諾笑言對方如一位對男友盡失希望的女生一樣，但稱會以紀律行先，正監管其表現，「他不斷叫我給他機會，我最後心軟，希望可以改變這位球員，同時元朗亦需要他帶來的威脅，填補後備兵源。」他補充指並不急於派卓耀國上陣，因必需肯定此子出場時不會表現不會讓人失望。

元朗主帥郭嘉諾賽後談及新加盟的卓耀國，稱此子的紀律比狀態更重要。（袁志浩攝）

南區大破凱景 出線需寄望理文明戰和傑志

至於頭場B組由南區迎戰凱景，飛馬在此組已穩奪晉級資格，而凱景則提早出局，餘下一個出線席位為理文、傑志及南區之爭，在理文與傑志明日互撼前，南區今仗必須全取3分才有出線希望。

南區12分鐘打破僵局，車潤秋長傳至前場，高美斯力壓守衛下起腳射遠柱破網，南區領先1：0。這位前鋒戰至30分鐘再獲良機，門前接應蘇沙左路傳中迎頂中柱，不過凱景1分鐘後有黃耀富於禁區內犯手球，高美斯主射極刑一射中鵠，縱使列文完半場前「執雞」被判越位在先，南區半場仍以兩球帶前。

後備入替的夏志明，亦以速度為凱景防線帶來威脅，幾乎把握保羅失誤射入空門。（袁志浩攝）

+ 2

高美斯復出首擔正 演帽子戲法增信心

換邊後南區繼續主導球賽，戰至完場前劉家銘於左路近底線開出罰球，高美斯於小禁區邊銅頭一搖，頂入個人今場第3球，大演帽子戲法，最終南區以3：0大勝凱景，以7分升上小組次席。若理文及傑志明日戰和，南區即可憑較佳對賽成績壓過理文晉級，但假若雙方分出勝負，獲勝一方將晉級準決賽。

「Long time no see！」高美斯賽後向記者笑說，球迷的確已很久沒看見這位射手的功架了。高美斯因傷缺陣超過4個月，對上一次入球經已是9月8日對凱景聯賽，今場於傷愈後首度擔正，踢足90分鐘並「戴帽」，他笑言高興得差點落淚，「我今季之前都未試過這種感覺，受傷那些日子是人生中最差的時間，因為我無法幫助隊友，現在我回來了！」高美斯又稱即使自己恢復只有約60％，但這三個入球加強他的信心，準備下仗鬥富力，希望今季可至少捧走一項錦標。

南區射手高美斯復出後首度任正選，即個人包辦球隊3個入球。（袁志浩攝）