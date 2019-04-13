【菁英盃】郭嘉諾趕返港領軍助元朗險勝　「要為球迷贏冠軍」

佳聯元朗今日（13日）在菁英盃4強大戰香港飛馬，主教練郭嘉諾本來身在山東修讀亞洲足協職業級教練牌照課程，為了領軍參加重要戰役，他早上11時飛抵本港，終在9小時內完成任務，帶領佳聯元朗於90分鐘內以3：2擊敗香港飛馬殺入菁英盃決賽，並於晚上8時趕返山東，繼續課程。 這位少帥如此熱愛足球及教練工作，又教球迷如何不愛他？難怪他暫成為今屆足球明星選舉「最佳教練」獎項大熱。

佳聯元朗及香港飛馬於14日內第三度交鋒，爭奪菁英盃決賽入場券，元朗主教練郭嘉諾雖正於中國修讀課程，惟仍趕返本港領軍；飛馬因大衞拉菲爾、曾至孝及袁振昇不合上陣資格，起用基奧擔任正中鋒。開賽僅兩分鐘，飛馬守門員梁興傑因出迎接球時，跟元朗外援基斯及隊友張志勇碰撞，致右膝受傷而由張春暉入替，前者一度於場邊接受治理近10分鐘，賽後確定膝蓋皮膚爆開，需要入院縫針。

新任港足主帥麥柏倫亦是今仗座上客，賽前他更因未熟悉場地，意外走入記者席，需由工作人員帶領前往VIP席。（袁志浩攝）

梁興傑上陣僅兩分鐘便傷出，據悉其右膝蓋皮膚裂開，需要送往醫院縫針。（袁志浩攝）

元朗憑兩極刑領先 飛馬下半場狂追仍招敗仗

戰至17分鐘，元朗前鋒慕沙於禁區內遭飛馬守衛踢跌，球證判罰極刑，基爾頓操刀射龍門右方，張春暉雖「捉到路」，但射門具角度及力度，皮球應聲入網，元朗領先1：0。落後的飛馬攻勢稍有改善，艾華19分鐘一次反擊，腳面彈直線予入楔的佐佐木周，不過後者單刀卻射中門將陳嘉豪，未能扳平。完半場前元朗再獲12碼，基爾頓於禁區突破時遭飛馬後衛羅曉聰推跌，主射的基爾頓再次將球放入網窩，個人梅開二度，助元朗半場有兩球優勢。

元朗攻勢在下半場放緩，飛馬逐漸主導球賽，55分鐘祖連奴罰球遭陳嘉豪擋出不遠，門前的佐佐木周補中，卻被黎格爾護空門。直至64分鐘，胡晉銘於右路K角位拗腰長傳入禁區，艾華升起銅頭一搖，皮球笠過陳嘉豪手頂入網，為飛馬追成1：2。這位喀麥隆籍球員79分鐘右路交出助攻，由後備入替的陳肇麒小禁區頂撞射成2：2。不過僅2分鐘後，元朗由基斯於12碼點附近回後，隊長法比奧輕鬆燙遠柱入網，加上陳肇麒於完場前的頭槌中楣而出，結果元朗以3：2險勝飛馬，首度晉級菁英盃決賽，對手將是理文及夢想FC的勝方。

基爾頓上半場兩度射入12碼，為元朗拋開至兩球優勢。（袁志浩攝）

元朗再度上演絕殺，這次主角輪到隊長法比奧，球員興奮相擁。（袁志浩攝）

+ 13 + 12 + 11

郭嘉諾創歷史趕返山東 「要為球迷拿下冠軍」

完場哨子聲一響，元朗主帥郭嘉諾衝入場內振臂高呼，盡顯激情一面，原本要在內地攻讀教練牌照課程的他，特意為今仗返港，若比賽戰至加時，他或許未能趕及回程航班，「賭博」總算贏了，「昨晚才知道今天可以返港，考完試後今早11點多抵港，便即歸隊指導球員。這場比賽的決心是前所未有，必須在90分鐘內解決對手，因為返山東的航班7時55分便起飛。雖然過程像過山車一樣，但法比奧作用仍在，4位上陣的U22球員表現亦很好，總算創下歷史。」

完場後以熱血見稱的郭嘉諾衝入場內慶祝，因為若比賽戰至加時，他或未能趕及回程航班。（袁志浩攝）

完成今次課程後，郭嘉諾到6月才需要再北上，意味他將可領軍出戰4月27日舉行的菁英盃冠軍戰，他坦言殺入決賽意義很大，「初時踢菁英盃，只是想讓部份球員休息，部份球員更多出場機會。輸了第一場後，目標只是希望取得勝仗，沒想過愈踢愈好，要多謝一班球員。比賽尾段球員很累，全靠球迷叫『頂住』，所以冠軍是為他們而拿的。」

法比奧撐郭嘉諾獲獎 退役與否未有定案

賽後郭嘉諾甚得球迷歡迎，他暫於今屆「最佳教練」獎項的公眾投票領先，入球功臣法比奧亦認為這位少帥值得獲獎，「我們是最後完成組軍的球隊，只可給予年青球員更多機會，由季初小將的水平差距很大，到現在大家踢得團結且實力相近，他的確下了一番苦功。」去年曾說過季後退役，這位42歲後衛最後「復出」，今季他卻未敢太早下定論，「我仍感覺良好，踢足90分鐘，上年我宣布得太急了，現在背後仍有很多動力支持我，讓我在這年齡仍能驕傲地踢下去。」

郭嘉諾賽後獲球迷熱烈歡迎，人氣極高的他現為「最佳教練」熱門人選。（袁志浩攝）

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