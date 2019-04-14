【英超】曼城史達寧梅開二度　3：1力挫水晶宮

曼城周日（14日）作客水晶宮，有史達寧梅開二度及加比爾捷西斯的入球，主隊雖在完場前10分鐘由米利禾積域射入罰球收窄差距，但「藍月亮」最後以3：1笑到最後。

曼城開戰不久已圍攻水晶宮，大衛施華10分鐘左路沉底，在對手力壓下仍將皮球準確地傳到伏兵遠柱的史達寧，但這名英格蘭國腳竟在無人看管下射斜，浪費領先的大好良機。不過5分鐘後史達寧利用入球將功補過，在反擊接應奇雲迪布尼的長直線傳送，儘管被主隊守將貼身防守，仍一腳射破古亞達的十指關，皮球直插網頂。

客隊入球後得勢不饒人，圍攻水晶宮爭取擴大領先優勢，陣中射手阿古路28分鐘禁區外施射未能命中目標，其後迪布尼的射門又被對手擋出。水晶宮在31分鐘終於有次較像樣的攻勢，賓迪基禁區內頭槌二傳，曼城守將快一步將球踢走，但水晶宮攻勢未完，韋費特沙夏禁區底線傳身起右腳狂抽，但「食唔應」被艾達臣輕鬆接住。

史達寧雖然浪費了一個黃金機會，但用靚入球將功補過。（Getty Images）

水晶宮半場非無攻勢，但嫌不夠入肉。（路透社）

曼城完半場差點就可以再下一城，根度簡笠入禁區引發門前混戰，3名曼城球員走向同一點，無人能起腳，水晶宮亦未有人能解圍，後上的迪布尼近門一射，但被古亞達封到，客隊以一球領先回更衣室。

藍月亮半場可謂完任控制戰局，令到水晶宮門前風聲鶴唳。水晶宮今戰組織攻勢不順，不時在自己半場面對曼城的逼搶已經甩波，沙夏的射門實際上無甚威脅，要追回一球並不容易。

水晶宮換邊後未見有大太起色，最終吞敗。（路透社）

史達寧梅開二度。（路透社）

史達寧再入一球 曼城盡攬3分

曼城換邊後繼續主導比賽，62分鐘更由史達寧接應辛尼傳送再入一粒，領先到2：0。雖然藍月亮領先兩球下「收油」，令主隊搶回不少控球權，但賓迪基70分鐘接應米利禾積域的傳中，第一時間窩利抽射又軟弱無力，被艾達臣一抱入懷。

正當似是曼城會3分盡收時，米利禾積域在80分鐘罰球直射入網，令到水晶宮得到一線生機。不過加比爾捷西斯90分鐘一次反擊入波，這名巴西國腳有越位之嫌，但球證、旁證都未有示意。這一球最終助藍月亮以3：1擊敗水晶宮。

史達寧兩個入球助曼城繼續在奪冠路上保持一定優勢。（路透社）

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