【亞協盃】大埔明撼航源　旺角場賽前未開放　各覓場地操練

和富大埔取得亞協盃分組賽歷史首勝後，明晚（17日）將「返回」主場迎戰台灣球隊航源FC，航源是首支出戰亞協盃的台灣球隊，大家對連續兩年取得後補資格的他們又認識多少？

大埔自4月7日聯賽擊敗凱景後，有多於一周沒有任何賽事，主教練李志堅透露於比賽後讓全隊放了3天假期，惟完成亞協盃分組賽後，大埔將緊接於下周日（21日）鬥聯賽爭標對手冠忠南區，他坦言球員作息是首要考慮：「聯賽冠軍當然很重要，但我認為這次始終是代表香港，仍希望盡力爭勝，基本上會以大軍名單中最理想的陣容出戰。」

出席記者會的大埔副隊長艾華度，希望延續首場勝績，將勝利帶給一眾支持者。（袁志浩攝）

大埔提早於下午5時於大埔廣福球場操練，預料明日射手伊高沙托尼會繼續擔正，賽前主教練李志堅特別走上前講解戰術要求。（袁志浩攝）

李志堅：航源防守具紀律

台灣尚未成立職業聯賽，航源陣中本土球員主要是輔仁大學學生，而外援除原有的兩位海地國腳亞歷山卓及約瑟外，今年更加入同樣來自海地的前鋒班奇與韓國鋒將朱益成，當中後者曾入選南韓U17代表隊，以及效力過FC首爾及大邱市民等韓國球隊。

不過，曾於中甲北京北控落班的新兵、中華台北代表陳浩瑋，今次卻因合約關係未能隨隊。李志堅稱自己觀看過對方首場分組賽、以0：3不敵朝鮮球隊4.25的比賽片段，對航源外援有基本認識及了解：「上場4.25進攻很積極，不過航源防守卻很有紀律，前鋒班奇亦有相當的能力，但預料明日他們會踢得較保守。」



航源去屆首度出戰亞協盃，隊中射手陳慶烜（9號）首仗即個人包辦兩個入球，以出色表現第一次獲中華台北代表隊青睞，此子今趟定成大埔後防重點看管對象。（資料圖片）

航源主帥：要嚴守伊高沙托尼

寶島代表航源於今日才飛抵本港，但由於天雨關係，亞洲足協派出的場監在視察旺角大球場後，為確保明日賽事能於理想狀況下進行，決定不開放旺角場，主隊大埔因此於廣福球場作賽前最後一課練習，而航源操練則移師曾大屋遊樂場的人造草場。主教練陳永盛稱球員於台灣已習慣雨戰，所以不擔心天氣問題，惟認為旺角場條件跟一般球場不同，或會令球員準備不足。

航源雖然連續兩年進身亞協盃分組賽，但球隊近兩季皆只於台甲獲得季軍，卻因首兩位的北市大同及高市台電未有申請亞洲足協球會牌照之下，後補出戰亞協盃，但去年這支台灣代表小組6戰全敗出局。

今屆於I組面對兩支香港球隊，陳永盛指情況很難應付，「看看傑志上年在亞冠的成就，即使他們今年在本地聯賽及亞洲賽成績不如意，但表現仍不錯，他們踢得很技術化；至於大埔近年成績穩步上揚，特別是18號那位巴西外援（伊高沙托尼），明天必須好好準備如何去防守他。」跟首屆比較，陳永盛指航源作為台灣其中一支年青球隊，以達至亞洲賽水平為目標，希望透過今季加入的新血，為成績帶來進步。

傑志大軍於練習前，到金日城廣場留影。（相片由傑志提供）

傑志明鬥4.25 舟車勞頓靠拉筋減壓

至於需作客朝鮮的傑志，昨日傍晚已抵達平壤，並入住一間近郊的酒店。球隊昨晚安排全隊到酒店附近空地進行簡單伸展運動，以讓球員舒緩肌肉，亦有助球員適應當地天氣和環境。上年曾隨香港隊作客朝鮮的中場鞠盈智，認為天氣比往年好：「今次的天氣挺涼爽，沒有想像般冷，大家這兩天很疲勞，飛機坐了很久，所以晚上這節拉筋課，能助我們放鬆心情。」

傑志今午到達比賽場地金日成體育場進行賽前記者會及訓練。記者會上清一色為朝鮮本地記者，分別向「藍鳥」教練朱志光及隊長黃洋問及有關傑志及香港足球背景，包括球會創會時間、香港代表隊人員數目、外援人數，甚至去仗對陣和富大埔時的比數與入球球員等資料。傑志教練朱志光於訓練後認為，比賽場地近似香港一般的仿真草場地，並指華杜斯、黃洋、費蘭度、艾里奧等剛傷癒的球員，身體情況都已回復至理想狀態。

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