【亞協盃】鍾偉強複製港隊入球絕殺傑志　皮球成雙方門將失誤原因

去年11月在台灣上演的東亞足球錦標賽外圍賽第二輪，香港首戰中華台北時，由鍾偉強在末段貢獻入球，2：1險勝取得重要3分，最後得以出線決賽圈。 這位和富大埔翼鋒今日（3日）在亞協盃I組首戰作客傑志時，後備串演左閘，再「複製」為港隊打破僵局的一幕，為大埔帶來首場亞協勝仗。

傑志對大埔戰至76分鐘，「綠戰士」繼右閘李家豪受傷後，左閘的翟廷峯亦因傷要退下火線，主帥李志堅在選擇不多下，以本來任翼鋒的鍾偉強串演左閘，「當時堅Sir給我的指示是先做好防守，因為我落場前，剛剛被追回一球，對手很好氣勢。」雖然左閘不是他最擅長的位置，但「強仔」認為既是教練的要求，就要盡最大努力去做。

亞協盃分組賽：傑志2：4不敵大埔。（袁志浩攝）

亞協盃分組賽：串演左閘的鍾偉強，成為大埔今仗贏波英雄。（袁志浩攝）

遭追和僅2分鐘即取得入球 鍾偉強：將勝仗送給堅Sir

鍾偉強落場後10分鐘，大埔在傑志不斷施壓下，終遭丹尼一記遠射破門，對任後衛的「強仔」無疑是打擊，但比賽重新開始後，大埔就成功把握第一個攻勢，由鍾偉強在左路窄角度射入，被追和僅2分鐘，就再次反超前。

「自己落場後被追和，覺得自己變了罪人，但最後不放棄，沒有辜負自己，取得了入球。」先後在港隊及球會都能在末段射入關鍵致勝球，「強仔」認為最重要對自己有信心，「從港隊回來後有一段時間沒有機會上陣，難免對信心有所打擊，近期落場機會又變多，信心就好了，也感謝堅Sir對我的信任，希望將入球及勝仗送給他。」

亞協盃分組賽：王振鵬的失誤導致傑志先失第一球，也許與比賽用皮球較飄有關。（袁志浩攝）

亞洲足協轉用新皮球供應商 香港球隊需時適應

傑志對大埔雖是港超戲碼，但在亞協的規例下亦跟本地賽大有分別，最顯而易見的除了球證為外地人士，比賽用球亦非常見品牌，而是日本公司Molten所製。

Molten以生產籃球及排球聞名，足球方面則曾為阿美尼亞聯賽提供比賽用球，2019年開始，則供應亞洲足協所有球會賽及國際賽的皮球，當中僅得亞冠盃例外。Molten為亞冠盃提供的是由他們生產的adidas皮球，Molten同時由今季開始，提供歐霸盃的皮球。

鍾偉強認為，Molten的皮球跟港超聯慣用的Nike皮球相當不同，反而較像本地「街場」常用的「珍珠波」：「較平日港超用開的皮球又飄、又輕，射波時不用如何拉弓，波已很曲墜、會改變方向，阿鵬和德古都各有一下（判斷錯誤），全隊都覺得皮球很輕、又滑，像『珍珠波』。」

至於傑志小將播磨浩謙，亦有同樣感覺：「皮球按下去好像很硬，但踢下去很軟，可以看到大家控球都有點偏差，要一些時間適應，像開賽早段，利馬射的一球也令阿鵬有點失誤。」近季多外借至友會的播磨浩謙，今日罕有地為傑志正選上陣，他坦言本來未有想過正選上陣，「一段時間沒有比賽，幾個月都沒有踢足90分鐘，只在預備組尋找狀態，感覺差好遠。」

亞協盃分組賽：雙方門將今場均有甩漏，或跟是次賽事使用的皮球又輕又飄有關。（袁志浩攝）

傑志派年輕球員上陣疑留力聯賽 朱志光：值得讓小將一試

朱志光賽後被問及王振鵬因失誤而輸第一球，他指出球隊練習時已察覺比賽用球較平日「飄」，「守門員教練曾就此提醒，球隊亦有部署去阻擋對方遠射，下半場丹尼那球其實亦如是，所以大家都是平等的。」

傑志今仗派出較多年輕球員應戰，朱志光對「留力」聯賽未有否認，「球隊打亞協當然想爭出線，但盧卡斯及泰迪受傷下亦沒有辦法，值得給予年青球員一個機會去嘗試。」而對於現場部份「藍鳥」球迷就票價抗議，他則指自己身份不方便作出評論。

大埔主帥李志堅則稱，雖然取得隊史首場亞協分組賽勝仗，但明白亞協冠軍很遙遠，「行多一步便一步」，他又認為全取3分對球隊相當重要，接下來希望先於朝鮮球隊4.25身上搶分，然後再為出線作長遠打算，而對於「綠衫軍」能連續兩度擊敗「宿敵」傑志，李志堅坦言「是應該的」，「雖然贏兩場不代表甚麼，但這是很正面地反映，這班球員一直在成長，以往我們輸了很多次，今場可說是收成期。」

亞協盃分組賽：大埔旺角場「作客」傑志，今場鬥志十足。（袁志浩攝）

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