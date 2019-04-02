【亞協盃】2017起用新賽制不利香港球會　朱志光：有利有弊

相隔兩年，香港球會再次參加亞協盃分組賽，或許有球迷的印象仍停留在香港球隊與東南亞球隊同組的年代。 其實自2017年亞協盃改用新賽制後，「玩法」已完全不同。本文將解釋新賽制下6個要點，對於香港球隊爭取成績、或未來在亞洲賽的發展，都有深遠影響。

1. 由「兩大區」共8組 變「五小區」共9組

亞洲足協盃分組賽過往只以東亞、西亞區分，東亞及西亞各有4個小組，東亞區中包括東亞、東南亞及南亞球隊，西亞區則包含西亞及中亞球隊，意味東亞球隊跟東南亞及南亞球隊會抽入同一小組，無論在分組賽或淘汰賽，地區之間的交流相當頻繁。

然而2017年起改用新賽制開始，每個小區均自成組別，屬會多的東南亞區及西亞區各有3個小組，東亞、中亞及南亞各有1個小組，共有9個組別，總共較以往增加一組。

不過小組雖根據「小區」而分，但整體仍保留「東亞」及「西亞」兩大區的概念，東、西兩區最後各產生一支分區冠軍，在決賽交鋒爭奪獎盃。不同過往的是，「西亞區」的決賽席位，只得西亞3個小組共12支球隊競爭；中亞球隊由以往跟西亞球隊爭出線，變成競爭東亞的出線席位，令「東亞區」包含了東亞、東南亞、中亞及南亞4個小區，共24支球隊爭奪1個決賽席位。

2019年亞協盃I組第一輪上演「香港打吡」，由傑志主場對和富大埔，近況回勇的「藍鳥」在旺角大球場作賽前最後操練。（高詩琦攝）

傑志翼鋒費蘭度過去兩年在亞冠盃皆有好表現，他直言即使亞協盃是次級賽事，全軍都會認真面對。（高詩琦攝）

2. 東亞區自成一組形成香港內鬥

直至2016年為止的亞洲足協盃，雖曾出現兩支香港球隊同時打入至少8強（2015年，南華及傑志）的情況，卻從未出現「香港打吡」。在新賽制下，東亞區僅得1個小組4支球隊參賽，參戰亞協盃的東亞屬會中，香港、朝鮮及中華台北因排名最高，直接取得分組賽資格；香港及朝鮮再額外各取一席外圍賽資格，香港因排名較高，獲最後一圈資格，而朝鮮則要由第一圈踢起，蒙古亦取得外圍賽第一圈資格，意味香港及朝鮮均有機會出現兩支球隊打入分組賽的情況，正如在2017及2018年，均有兩支朝鮮球隊打入亞協盃的東亞區小組。

傑志最終在亞冠外圍賽第二輪遭霹靂淘汰，降格參加亞協分組賽；而和富大埔在外圍賽擊敗朝鮮的黎明，打入分組賽，因而形成亞協史上首次「香港內鬥」。

「香港內鬥」的另一特別之處，就是需格守主場作客的守則。由於亞洲足協對於主、客球迷區分十分明確，以首輪傑志對大埔為例，大埔球迷或身穿大埔球衣的入場人士，都必須在作客區觀賽，客隊旗幟亦只能在作客區出現。

和富大埔主教練李志堅稱，雖然球隊賽程頻密，「但我們的鬥志很好，相信不會受太大影響。」（高詩琦攝）

3. 新制削弱競爭及對手多元性

東亞區在亞洲而言，屬足球水平較高的一個地區，但同時亦有「貧富懸殊」的情況：日本、韓國兩大亞洲足球強國是世界盃決賽周常客，中國在球會層面亦十分強勢，三個屬會都穩定出戰亞冠盃；香港算是擁有職業聯賽，朝鮮基於特殊的國情，實力雖不弱但相當封閉；中華台北、澳門、關島及蒙古則不設職業聯賽，亦屢屢出現球會因考慮作客賽事的經費問題，不願申請亞洲球會牌照去出戰亞協盃的情況，如2017年首次實施新制之時，澳門、中華台北及關島都沒有球隊申領牌照。以今年而言，中華台北聯賽首兩名的大同及台電俱不願申請參賽，第三名的航源FC因繼續申領牌照，取得參賽資格；澳門及關島亦沒有任何球隊願申請牌照，因而沒有球隊參賽。

過往，香港在分組賽已跟馬來西亞、印尼、新加坡、馬爾代夫、印度等地的球會同組，對手有強亦有稍弱，同時各有不同文化，令香港球隊及球迷，也能隨着跟外隊交流而進步。但在新制度的亞協盃之下，香港球會在分組賽，主要對手均是「自己人」或朝鮮球隊，而香港代表隊在國際賽層面，亦已屢屢跟朝鮮對碰，無論勝負，都難予人新鮮感，而且來往朝鮮安排極為繁瑣，球迷要前往觀賽不易、更遑論跟當地球迷交流。對於球隊及球迷而言，無疑舊制會更有挑戰性、更有交流的意味。

和富大埔今季在聯賽對傑志獲一勝一和，隊長黃威（右）指，兩軍今季互有勝負，「有信心繼聯賽後再次獲勝。」（高詩琦攝）

4. 香港球會內鬥 打擊重返亞冠希望

香港在2017及2018年取得亞冠盃分組賽資格，很大程度受惠於早年南華及傑志在亞協盃各有不俗戰績，兩隊常可分別出線至淘汰賽，為香港爭取更多屬會積分。

無奈在新制度下，香港球會所在的東亞組只容一隊出線；反觀印尼、菲律賓等所在的東南亞組，因有三個小組，令同一國家有機會有兩支球隊同時出線、亦有機會出戰更多場數的比賽。對於香港而言，印尼、菲律賓等正是爭奪亞冠分組賽資格的主要對手，香港只可以有一隊球隊出線，比賽場數亦較少，爭取積分的機會亦少，在「屬會排名戰」中，無疑更不利。

大埔前鋒伊高沙托尼是今季港超聯表現最突出的球員之一，是對傑志的關鍵一員。（高詩琦攝）

5. 新制賽期不利香港球會 或影響球員合約

過往亞協盃分組賽及16強到5月便結束，8強在8月才重新開始、亦可以重新註冊球員，對於隨歐洲賽季（8月至5月）的香港球隊較易調節陣容。但新賽制之下，東亞組（I組）最後一輪賽事到6月26日才進行，而且到9月中的跨區4強次回合後，才可重新註冊球員。香港球會大多跟球員的合約只簽至5月尾，倘遇上亞協名單中的球員約滿離隊，尤其外援球員離開的話，將是極大打擊。

傑志主帥朱志光認為，這種制度有利有弊：「對手可能沒那麼強，但有朝鮮球隊，要拿小組第一很有難度；而且出線後，也要對其他的區域第一，更加困難。舊制之下，8月也可重新調整陣容，調動更加方便。」

傑志主教練朱志光（左）早前曾稱，未決定好聯賽或亞協哪一賽事較重要，他在賽前記招上則稱，兩條戰線都會盡力而戰：「希望在亞洲賽交出好成績。」（高詩琦）

6. 東亞區出線形勢複雜 西亞區競爭較小

上文曾提及，香港所在的東亞組（I組）、南亞組及中亞組，均只可有一隊出線，而東南亞及西亞則各有3個小組，那東亞及西亞兩個大區，是如何決出大區冠軍，以參加決賽？

在新賽制下，東南亞的3個小組，將有3支小組首名球隊及1支最佳次名球隊出線，4隊出線球隊再進行區域4強賽及決賽，定出東南亞冠軍，再進入東亞區的「跨區4強賽」，跟東亞、南亞及中亞的小組冠軍，爭奪「東亞冠軍」資格。相對之下，西亞區則只得3組競爭3個小組首名及1個最佳次名，再透過區域4強及決賽，決出西亞冠軍，於決賽跟東亞冠軍交鋒，決定最後亞協盃皇者誰屬。

如前文所言，東亞大區共有24支球隊爭奪1個決賽席位，西亞區則只得12支球隊爭奪1個決賽席位，對西亞球隊而言，要進入決賽的競爭無疑較小。若論爭取更多屬會積分，以求「升班」至亞冠，多比賽或是好事，但若希望爭冠，賽制對於西亞球隊而言或相對有利。