【亞協盃】傑志作客朝鮮兩球飲恨　創分組賽開局最差戰績

香港代表傑志今日（17日）下午作客朝鮮金日成體育場，跟當地勁旅4.25合演亞協盃分組賽第二輪賽事，最終傑志未能克服作客困境，遭對方以體能及速度擊破，以兩球見負，分組賽展開至今仍未能打開勝利之門。

「藍鳥」作客朝鮮的第二輪分組賽，在外援前鋒盧卡斯因傷未能隨行下，正選陣容作出多處變動，以艾里奧取代李毅凱，夥拍馬特史密夫鎮守中路，門將亦改由郭劍橋把關，至於中村祐人亦正選披甲，跟佐迪及費蘭度聯手攻堅。

傑志上半場踢得較被動，主隊早段憑身型優勢，在控球及攻門次數上皆佔優。4.25開賽3分鐘由中場吳赫哲禁區外熨射，皮球僅柱邊出界；9分鐘4.25一次快速反擊，曾贏得2017年亞協盃神射手獎項的金有成於禁區頂起腳，射門同樣略門而過。「藍鳥」上半場唯一較有威脅的攻勢出現於27分鐘，唐建文於右路取傳入禁區，惟傑志並無球員上前接應。傑志稍後有郭劍橋用腳擋出吳赫哲的攻門，加上完半場前4.25禁區頂罰球中楣而出，「藍鳥」半場力保不失，跟對手踢成0：0。

亞協盃分組賽，傑志作客朝鮮兩球飲恨。（圖片由傑志提供）

下半場連失兩球 傑志創最差開局成績

換邊後初段「藍鳥」雖曾有費蘭度傳送交由佐迪起腳，但始終未能先開紀錄，結果傑志後防先出現一次犯錯，被對手入楔射入成1：0。急於追平的傑志將防線壓前，最終再遭4.25有機可乘，全場以0：2告負，分組賽開局兩戰全敗得0分，並失掉6球，暫列小組包尾。翻查資料顯示，傑志此前參加亞協盃，最差開局是於2008年的首仗以4球大敗予新加坡武裝部隊，但當屆第二戰即小勝馬爾代夫的拉迪恩重返勝軌，因此今季錄得兩連敗，創下了11年來最差的分組賽開局成績。

傑志最終以兩球見負，暫以兩戰兩敗包尾。（相片來源：傑志）

朱志光：體能不足成致命傷

傑志主教練朱志光賽後對球員的整體表現感到滿意，惟下半場球員體能下降成致命傷，「始終前線沒有盧卡斯，難以停球，相對上體能亦消耗得較快。個別球員作客朝鮮經驗不足，這亦是落敗原因，對手體能不錯，返回主場再戰的話要加強部署。」

首度以本地球員身份於亞協盃擔正的中村祐人，受訪時曾一度嘆氣，似乎對自己未能爭取入球感到婉惜，「我已經很久沒有踢正選，賽前很想入球及取勝，雖然今日未能達成這目標，但我會改善我的質素，下仗再有機會的話，會全力幫助球隊，爭取出線。」

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