【西甲】13歲美斯談人生目標與喜好　最大夢想已達　小期望卻未了

巴塞隆拿前鋒美斯是現今無人不識的球星，接受傳媒訪問可說是駕輕就熟。西班牙《阿斯報》翻查舊報紙，發現美斯在13歲的時候曾接受阿根廷報章的訪問，談到他的喜好及目標，原來他當年最想做的工作是體育老師！美斯當年的夢想是代表阿根廷國家隊，他現已圓夢，但他為紐維爾舊生踢阿甲的期望則未達成。

西班牙《阿斯報》日前報道，美斯在13歲的時候，曾接受其家鄉羅沙里奧的報章《Diario La Capital》訪問。那時候，美斯還效力紐維爾舊生的青年軍，在國內的青年賽事中嶄露頭角，他尚未前往巴塞隆拿試腳，所以他沒有講起巴塞或者歐洲足球。

美斯現年31歲，效力巴塞隆拿。（Getty Images）

13歲美斯接受訪問的報道。（互聯網）

問到最喜歡的球會時，13歲的美斯只答：「紐維爾舊生。」至於最喜歡的雜誌則是一本叫《Pasión Rojinegra》的紐維爾舊生球迷雜誌。就算到美斯如今名成利就，他仍念念不忘母會，曾表示希望退役前回紐維爾舊生效力。

紐維爾舊生是美斯的母會。（Getty Images）

當年的訪問中，記者亦有問到美斯的人生目標及夢想，他沒有說贏世界盃或者歐聯，就連贏阿甲聯賽也沒有，他只希望為紐維爾舊生踢阿甲，至於夢想則是代表阿根廷國家隊。不過，問到職業時，美斯並不是答足球員，而是體育老師。

美斯13歲接受訪問時，被問到最喜歡的模特兒，他說是Nicole Neumann。（Getty Images）

除了足球外，13歲的美斯亦有講到自己的喜好，他還喜歡打手球，聽音樂是他的興趣，最喜歡的書則是《聖經》，最喜歡的科目是西班牙文，最愛的模特兒是Nicole Neumann。美斯在訪問中兩次提及祖母，相信他跟祖母關係非常好，他最傷心的時刻是祖母逝世，而最難忘的回憶是祖母帶他第一次去踢足球。

Nicole Neumann現年38歲，是阿根廷名模。（Getty Images）

13歲美斯訪問：

一個英雄：兩個，分別是父親Jorge及誼父Claudio 一個教練：是所有共事過的教練，我在他們每個身上都學到東西 一個體能教練：Pablo Sánchez 一個球員：兩個，我的兄弟以及表兄弟 一支球隊：紐維爾舊生 一項興趣：聽音樂 一種音樂：Cuarteto及Cumbia 一個電視節目：《Primicias》（阿根廷喜劇） 一本雜誌：《Pasión Rojinegra》（紐維爾舊生球迷雜誌） 一本書：《聖經》 一套電影：《超能塞豆隆》（Baby's Day Out） 一項其他運動：手球 一個模特兒：Nicole Neumann 一種食物：雞及醬汁 一個科目：西班牙文 一個職業：體育老師 一個短期目標：完成中學 一個人生方向：踢甲組 一個開心時刻：贏得冠軍 一個傷心時刻：祖母去世 一個期望：為紐維爾舊生踢甲組 一個難忘回憶：祖母帶我第一次去踢足球 一個夢想：代表阿根廷國家隊 一個值得告訴別人的故事：我們去到秘魯贏冠軍 阿根廷小國腳：我想為他們效力 今年期望：再贏冠軍 家庭：父親Jorge、母親Celia、兄弟姐妹Rodrigo、Natalia及Marisol 朋友：很幸運地，我有很多朋友，如果嘗試說出的話，一定會漏了一些人 紐維爾舊生對你的意義：所有，絕對是所有

美斯完成了13歲許下的夢想，現已達成。（Getty Images）

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