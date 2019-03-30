【運動公社】曼聯續約蘇斯克查時機堪玩味　性格可與技術總監兼容

蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）終於坐正，或許這只不過是遲早的事，但是公布的時機卻頗堪玩味。這位挪威人總算以成績和卓越的執教手腕取得的高層、球員的認同，但是往後各種場外的挑戰的難度並不比過去的一百天小。 撰文︰高俊賢@運動公社

要求蘇斯克查留任的聲音一直不絕如耳，但是高層留待在曼聯淘汰PSG之後的國際賽周才公布，不是之前的任何時候或者季尾，按理說「晉級歐聯八強」是高層心中的重要指標。另一種說法是，對PSG的次回合前夕，各界均認為曼聯晉級機會渺茫，但是高層仍然聽取蘇斯克查重組球隊的大計，而且其經理人也到巴黎與高層接觸，似乎反映了曼聯管理層一早就有讓他坐正的想法（姑勿論曼聯是否能夠晉級）。兩種說法未必矛盾，畢竟副主席活華特一直都不能在蘇斯克查以外找到其他強而有力的候選者，所以他讓蘇斯克查留任的心只會越來越強，在曼聯晉級八強之後就堅定不移了。

蘇斯克查能否在曼聯成功？技術總監一職事關重大。（路透社）

曼聯2019年夏天完約球員

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蘇斯克查的留任，跟球員的去留問題是同時掛鈎的。2019年夏季對曼聯來說是嚴峻的：一方面曼聯有換血阻力，山齊士的高薪已經擠壓了球會的薪酬空間，對球隊買人和續約談判構成障礙。如果連正印領隊的人選也決定不了，華舒福、普巴、西班牙三子（靴利拉、馬達、迪基亞）會對球會的決策有懷疑，連帶個人去留也會為之影響；另一方面，皇家馬德里、拜仁慕尼黑將於今夏轉會市場高調出手，同時干擾曼聯的轉會計劃。活華特始終未能這麼快確認技術總監的人選，但是球隊的建軍計劃、球員轉會策略，應該要在四月訂下，而領隊在當中的決策角色至為重要。所以，曼聯選擇在現在才公布蘇斯克查坐正，是不難理解的。

曼聯在蘇斯克查執教下成績有改善，開出3年合約為眾望所歸。（資料圖片）

蘇斯克查可取的地方，相信坊間各大媒體的分析早已述及，不必贅述。但有一點值得讀者或曼聯球迷留意，就是他跟技術總監的兼容性。由去年10月起，英國媒體一直傳出曼聯高層要聘請技術總監，負責球員續約、轉會操作等事務，這個職位始終是球會史上前所未有，甚至有機會跟領隊的權力有所抵觸。曼聯一直奉行傳統英式manager至上的方針，領隊就是足球事務上的最高話事人。但是，技術總監必定會與領隊分權。而根據ESPN記者Mark Ogden的報道，蘇斯克查之所以獲得高層的歡心，是因為他在性格上更易跟技術總監共事（尤其是與前任相比，這特點至為明顯）。看蘇斯克查的優勢，不能只看他的名宿光環、個人薪酬比名帥少，亦要從格拉沙家族的人事布局去看。

蘇斯克查領軍下，曼聯反勝巴黎聖日耳門晉級歐聯8強。（資料圖片）

在上述的報道裏，Mark Ogden謂曼聯高層希望在今夏轉會窗完結前任命技術總監，說明了找尋這個職位的人選具備不少難度，因此蘇斯克查和他的教練團隊會在今夏轉會窗獲得充分的話事權。但是，機遇跟困難同時存在，對蘇斯克查而言一切仍然是The End of the Beginning。

蘇斯克查與球員關係良好，令普巴發揮超比上半季出色。（資料圖片）

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】